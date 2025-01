Guinée: L'ex-Premier ministre Kassory Fofana refuse de comparaître selon la justice qui veut passer aux réquisitions

Cela fait bientôt trois ans que l'ex-Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana est en détention, mais n'a toujours pas comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) qui le poursuit pour des faits de corruption, d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux. Mercredi 15 janvier, il était question de l'extraire de la clinique Pasteur de Conakry où il est alité depuis son inculpation et le présenter devant le juge. Mais, à l'arrivée des gardes pénitenciers, il a dit qu'il ne pouvait pas se lever de son lit d'hôpital. La cour a décidé d'avancer dans cette procédure.

L'audience de ce mercredi devait examiner une demande de remise en liberté de Kassory Fofana, afin de permettre son transfert vers l'hôpital américain de Paris pour des soins. Demande rejetée par le parquet et le tribunal au motif que le prévenu n'a jamais accepté de comparaître.

Aly Touré, le procureur de la Crief, estime que « la défense est en train de jouer avec l'intelligence du tribunal en ce sens que leur client refuse catégoriquement de comparaître devant vous ». Pour le procureur, cette requête ne représente rien, parce que celui au nom duquel elle est faite n'a jamais comparu.

La cour a accédé à la demande du parquet et ordonné la clôture des débats. Les réquisitions et les plaidoiries auront lieu lundi prochain.

Me Sidiki Bérété, le principal avocat de Kassory Fofana, n'est pas du tout surpris. « La Crief est au service de la transition et non de la justice. On a ordonné la clôture des débats, il n'y a jamais eu de débats, on a ordonné les réquisitions et plaidoiries le 20 janvier contre un prévenu qui ne peut pas se tenir debout, qui est mourant... Tout se dessine pour le condamner par défaut et à tort sans procès équitable. Ça fait peur que le peuple de Guinée soit bâillonné sans droit à la dignité. C'est même un risque d'être Guinéen ».

Outre Kassory Fofana, plusieurs autres anciens ministres et hauts cadres du régime d'Alpha Condé sont en détention pour des faits présumés de détournement de deniers publics.