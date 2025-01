Afrique Centrale: Les États-Unis condamnent l'utilisation des missiles sol-air par le Rwanda en RDC

Les États-Unis d'Amérique condamnent la présence illégale de plusieurs milliers de soldats rwandais en RDC, indique le communiqué du Département d'État américain publié mercredi 15 janvier. Washington affirme son soutien au rapport à mi-parcours publié par le groupe d'experts des Nations unies sur l'Est de la RDC en de décembre 2024.

Les États-Unis dénoncent la présence illégale de milliers de soldats rwandais en RDC, ainsi que le soutien et la direction par le Rwanda de la rébellion du M23, sanctionnée par l'ONU et les États-Unis, et l'utilisation par le Rwanda de systèmes de missiles sol-air, de mortiers guidés par GPS et de missiles antichars.

« Le Rwanda et le M23 doivent immédiatement cesser leurs activités de brouillage GPS et d'usurpation d'identité, qui continuent d'empêcher les opérations aériennes de la MONUSCO et les vols humanitaires de l'ONU dans le Nord-Kivu », indique le communiqué du Département d'État des États-Unis.

Ces actions mettent en danger le personnel de l'ONU et des organisations humanitaires, tout en bloquant l'aide nécessaire aux civils souffrant de violence, poursuit le communiqué.

Les États-Unis condamnent également la « coopération systématique et continue » des forces armées de la RDC avec le groupe armé des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), sanctionné par les États-Unis et l'ONU :

« Nous exhortons vivement les autorités congolaises à veiller à ce que cette coopération cesse immédiatement, et nous nous félicitons de l'engagement du gouvernement de la RDC à collaborer avec la MONUSCO pour exécuter le plan de neutralisation des FDLR dans le plein respect du droit international humanitaire et des droits de la personne ».

De plus, il n'y a pas de chemin vers la paix sans dialogue entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés, y compris le M23, conclut ce communiqué.