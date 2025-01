Congo-Kinshasa: Le gouverneur de l'Ituri sollicite l'appui de la MONUSCO pour le rétablissement de la paix

« Nous avons encore besoin de l'appui de la MONUSCO aux côtés de nos forces armées pour le rétablissement de la Paix en Ituri au cours de cette année 2025 », a lancé ce jeudi 16 janvier à Bunia (Ituri) le gouverneur de province, le général Johnny Luboya N'kashama, dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi.

Selon lui, l'amélioration progressive de la situation sécuritaire dans les territoires de Djugu, Mahagi et Irumu est consécutive au soutien logistique, renseignements et approche non militaire de la Mission onusienne aux autorités militaires pour la protection des civils.

Il reconnait cependant que beaucoup d'efforts restent à fournir pour la pacification totale de cette province, qui nécessite la contribution de tous :

« La MONUSCO renforce les capacités de nos militaires sur le plan opérationnel et nous formons ensemble nos commandos et donc ça c'est déjà beaucoup. Mais ils en font encore d'avantage parce qu'ici nous sommes en train de mener une guerre atypique et il nous faut plus des forces qu'elles soient spécialisées, avec plus de professionnalisme ».

Il interpelle les populations de l'Ituri particulièrement les politiques sur la nécessité de la réconciliation et la cohabitation pacifique entre les différentes ethnies.

« Il y a aussi les choses que les Ituriens doivent faire surtout avec ces politiciens qui manipulent la population. Ces gens appartiennent aussi aux députés. Ces députés-là doivent parler à leur population pour le pardon et la reconsolidation, à quoi ils servent ces élus ? ».