Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 janvier 2025

Afrique : L'OMS lance un Appel d'urgence sanitaire de 1,5 milliard de $

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) lance un appel de 1,5 milliard de dollars US pour son Appel d’urgence sanitaire 2025, peut-on lire dans le communiqué de l’organisme publié ce 16 janvier. L’objectif de cet appel est de soutenir des interventions de santé vitales dans le monde entier.

Dans le document, le Directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, décrit les priorités et les ressources essentielles nécessaires pour faire face à 42 urgences sanitaires en cours, dont 17 crises de grade 3, les situations d’urgence les plus graves nécessitant le plus haut niveau de réponse. (Source allAfrica)

Burkina Faso : une attaque jihadiste a ciblé l’armée dans le Nord-Est

Moins de dix jours après l’attaque menée contre des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), le 2 janvier dans la zone de Gnangdin, un convoi de militaires burkinabè a été pris pour cible, le 11 janvier, aux alentours de 16 heures. Parti de Dori et escortant des civils pour aller ravitailler Seytenga, dans le nord-est du Burkina Faso, celui-ci est tombé dans une embuscade, rapporte RFI, s’appuyant sur des sources locales.

Selon celles-ci, l’attaque s’est déroulée près du village de Katchirga et aurait débuté avec des tirs de lance-roquettes. De source sécuritaire, la radio évoque 21 morts, dont au moins trois civils. Une source locale recense quant à elle six civils décédés, dont deux Nigériens, et quatorze personnes portées disparues. (Source Jeune Afrique)

Gabon : le grand retour du ministère de la Femme sous la houlette d’Élodie Diane Fouefoue Sandjoh

Ce 15 janvier 2025, les autorités de la Transition ont procédé au remaniement du gouvernement Ndong Sima II. Parmi les grands changements annoncés par Guy Rossatanga Rignault, Secrétaire général de la présidence de la République, le retour du ministère de la Femme. Supprimé en juin 2019 sous le régime déchu, cet organe renaît désormais sous la dénomination de ministère de la Femme et de la Protection de l’enfance, avec à sa tête Élodie Diane Fouefoue Sandjoh.

Cette réorganisation devrait permettre de centraliser les problématiques liées aux droits sociaux et économiques des femmes, ainsi qu’à la protection des enfants. Ces attributions, auparavant gérées par le ministère des Affaires sociales bénéficieront désormais d’un cadre spécifique et d’une attention renforcée. (Source GabonMediTime)

Le Togo affine sa stratégie face aux terroristes

Pour renforcer son appareil de renseignement et de sécurité, le gouvernement togolais a adopté plusieurs mesures visant à moderniser et mieux coordonner ces dispositifs. Ces mesures répondent aux défis liés aux menaces sécuritaires et à la protection des informations sensibles.

Paul Amégakpo, président de l'Institut Tamberma pour la Gouvernance, salue la pertinence des mesures prises. Selon lui, elles "permettront de doter le Togo d'un arsenal juridique, mais aussi institutionnel et de moyens suffisants pour coordonner le renseignement, anticiper les menaces et agir avec efficacité", estime-t-il au micro de la DW. (Source Deutsche Welle)

RDC/Assassinat de Laurent-Désiré Kabila : une énigme de 24 ans toujours intact !

Né le 27 novembre 1939 à Jadotville, actuelle Likasi, le 16 janvier 2001, le président Laurent-Désiré Kabila tombait sous les balles dans son bureau à Kinshasa, plongeant la République démocratique du Congo dans un profond choc. Deux décennies plus tard, le mystère continue de planer sur les circonstances exactes de cet assassinat, semblant s’épaissir au fil des années.

Dans ce drame politico-historique aux allures de roman policier, les acteurs clés de l’époque disparaissent progressivement, emportant avec eux des fragments cruciaux de vérité. (Source mediacongo)

Reconnaissance du mérite au Mali : Un Mémorial en hommage aux héros tombés pour la patrie

Le projet de construction d’un Mémorial dédié à la mémoire des militaires tombés sur le champ d’honneur a été présenté ce jeudi 16 janvier 2025 au Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, le Général d’Armée Assimi GOÏTA. Ce complexe sera un lieu de mémoire destiné à conserver durablement le souvenir des hauts faits des valeureuses filles et fils du Mali tombés pour la patrie.

Le projet sera réalisé sur un site situé dans la Commune urbaine de Kati, sur une parcelle d’environ 11 hectares. Ce nouveau joyau comprendra un monument appelé « Le Mirador », symbolisant à la fois la résistance, la bravoure et la reconnaissance éternelle de la patrie envers ses militaires. (Source maliweb)

L’UA adopte le plan de renforcement des systèmes agroalimentaires du PDDAA

L’Union africaine (UA) a adopté une stratégie et un plan d’action pour le développement agricole sur dix ans, marquant une étape majeure dans le renforcement des systèmes agroalimentaires à travers le continent.

Cette décision a été prise lors du Sommet extraordinaire du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) qui s’est tenu dans la capitale ougandaise, Kampala, du 9 au 11 janvier. Le sommet s’est conclu par l’adoption de la Déclaration de Kampala, qui lance la Stratégie et le Plan d’action décennaux du PDDAA (2026-2035).

Ce plan ambitionne de bâtir des systèmes agroalimentaires résilients pour garantir une Afrique saine et prospère, en cohérence avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine. (Source apanews)

Au Sénégal, les autorités veulent en finir avec les noms de rue français

Le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à débaptiser certaines artères portant des noms issus de la colonisation pour les renommer en l’honneur de « héros nationaux ».

Pour vous rendre au palais présidentiel, prenez l’avenue Georges-Pompidou, laissez sur votre droite la rue de Reims, dépassez les rues Carnot, Félix-Faure, Jules-Ferry, puis tournez à gauche et vous êtes arrivés, pourrait guider une application GPS. Le conducteur ne se trouverait alors pas à Paris… mais à Dakar.

Dans le quartier du Plateau, si l’on se fie aux noms des rues, l’histoire s’est figée. Soixante-cinq ans après l’indépendance du Sénégal, le centre politique et administratif de la capitale demeure quadrillé de noms issus de la colonisation. (Source Lemonde Afrique)

Le chef de la diplomatie française « prêt à aller à Alger pour échanger avec les autorités »

Ce 16 janvier 2025, sur la radio RTL, le ministre français des Affaires étrangères a affirmé qu’il est « prêt à aller à Alger pour échanger avec les autorités algériennes et traiter de tous les sujets et pas seulement ceux qui ont fait l’actualité », alors que les relations entre les deux pays se sont considérablement dégradées ces derniers mois.

« La France et l'Algérie ont intérêt à aplanir les difficultés : dans les prochains jours, nous allons définir les mesures à prendre pour restaurer la coopération indispensable entre nos deux pays », a-t-il souligné. (Source RFI)

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo lance la tournée de mobilisation « Côcôcô » à Abidjan et ses environs

En Côte d’Ivoire, le président du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo, lancera une tournée de mobilisation baptisée « Côcôcô » à partir de ce mois de janvier, qui se déroulera à Abidjan et dans ses environs.

Cette information a été rapportée dans une décision officielle de la formation politique, le mercredi 15 janvier 2025. Selon cette décision, l’objectif de la tournée est de permettre à l’ancien président Laurent Gbagbo de s’adresser à toutes les couches de la population ivoirienne. (Source Beninwebtv)