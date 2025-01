Ile Maurice: Le Mauritius Turf Club enclenche les grandes manoeuvres

Rétabli dans son rôle d'organisateur des courses par le nouveau gouvernement, le Mauritius Turf Club (MTC) s'est retroussé les manches pour atteindre son objectif de lancer la saison hippique en juin prochain. Le communiqué émis à la suite de la première réunion du conseil d'administration du MTC, sous la présidence de Santosh Gujadhur, affiche en tout cas l'optimisme.

Parmi les principales informations à retenir, la rencontre avec Suresh Seebaluck, le secrétaire du Cabinet et par ailleurs président du High Level Committee constitué par le Prime Minister's Office (PMO) pour remettre l'industrie hippique sur les rails. La démarche du MTC de mettre en place une collaboration avec le Hong Kong Jockey Club (HJKC) pour la création d'un cadre propice à la bonne gouvernance et l'intégrité conformément aux pratiques internationales, est vue d'un bon oeil du côté du PMO. Soutenu par des hommes de loi bénévoles, cette initiative vise à «jouer un rôle crucial pour garantir la durabilité et la crédibilité à long terme de ce sport.»

Si le MTC a récupéré le contrôle du Champ-de-Mars, les vestiges de l'ancien locataire, la People's Turf (PTP), commence à exaspérer le MTC, lequel apprenons-nous de source bien placée, attend de la Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex (COIREC) qu'elle prenne ses responsabilités pour remettre au pas la PTP. En attendant, le MTC annonce des partenariats avec des firmes du secteur privé pour restaurer le Champ-de-Mars en tant qu'espace public et social avec le réaménagement du site, ce qui inclut un terrain de football, une aire de jeux pour enfants et des installations pour la pratique de l'exercice physique.

Pour relancer la machine, le MTC aura besoin de sang neuf et de la venue d'une soixantaine de nouvelles unités d'ici la fin de mars. Annoncé pour début juin, la reprise de l'activité hippique pourrait intervenir vers la fin du mois selon les prévisions du club bicentenaire. Afin d'inciter les propriétaires à revenir au Champ-de-Mars, les dotations de courses devraient être bien plus alléchantes que celles proposées par la PTP l'année dernière, notamment avec la somme de Rs 125 000 proposée pour une victoire au niveau Groupe 1. Une récompense à effet rétroactif est même prévue par le MTC pour les premiers investisseurs, selon le communiqué du MTC.

Par ailleurs, les pistes d'entraînement ont bénéficié d'une attention particulière de la part de l'équipe d'entretien du MTC, pour que le training matinal reprenne ses droits d'ici le mois prochain, coïncidant avec l'arrivée du premier contingent de nouveaux chevaux en provenance d'Afrique du Sud.