Afrique: Le saviez-vous ? Depuis le 1er janvier 2025, les nouveau-nés appartiennent désormais à la génération Bêta

Il faut désormais compter sur une nouvelle génération, à qui l'on prédit un avenir encore plus radieux et connecté. La génération Bêta est celle qui sera marquée par des avancées inédites mais aussi des défis mondiaux. Les enfants nés de celle-ci grandiront dans un environnement radicalement différent des générations précédentes. Explication.

Si la génération X (née entre 1965 et 1980) a connu l'arrivée des ordinateurs personnels et d'internet, et que la génération Z (née entre 1997 et 2012) a assisté à la généralisation des smartphones et des réseaux sociaux, la génération Beta vivra dans un environnement où l'intelligence artificielle (IA), la robotique et les objets connectés seront partout. Les enfants de cette génération n'auront jamais connu un monde sans ces innovations. L'IA fera partie intégrante de leur éducation et de leurs interactions sociales, facilitant l'apprentissage et le développement. Les progrès en biotechnologie, comme la médecine personnalisée et les technologies de modification génétique, influenceront également leur santé et leur bien-être

Une particularité de la génération Beta sera sa capacité à gérer l'omniprésence des technologies et de l'information. Si la génération Z a déjà fait face aux défis liés à la surconsommation d'informations, à l'addiction aux écrans et à l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, la génération Beta devra trouver un juste équilibre entre connectivité constante et préservation de son bien-être. Les parents et les éducateurs auront un rôle clé à jouer pour les guider dans l'utilisation responsable et équilibrée des nouvelles technologies.

De plus, les risques liés à l'IA, à la collecte de données personnelles et à la protection de la vie privée devront être pris en compte dès le plus jeune âge dans leur éducation.

Voici les noms des principales générations qui nous ont précédés

-La génération Silent (ou génération silencieuse) (1928-1945). Cette génération a grandi pendant la grande dépression et la Seconde Guerre mondiale.

-Baby-boomers (1946-1964), nés après la Seconde Guerre mondiale, pendant une période de forte croissance démographique.

-Génération X (1965-1980) qui a grandi pendant une période d'incertitude économique, marquée par des récessions, la montée du chômage et des bouleversements sociaux.

-Génération Y (Milléniaux) (1981-1996). Les milléniaux, ou génération Y, ont grandi avec l'essor d'internet, des téléphones mobiles et des réseaux sociaux.

-Génération Z (1997-2012) ou Zoomers, est la première génération à avoir grandi totalement immergée dans le monde numérique.

-Génération Alpha (2013-2025) qui est la première à grandir dans un monde dominé par les technologies de pointe comme l'IA, la réalité augmentée et la robotique.