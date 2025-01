Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Étincelles »

Long métrage documentaire nigérien d'environ 1h 00, « Etincelles » est une oeuvre poignante et éducative sur le vivre ensemble.

Dans un petit village du Niger, une partie de la population à l'origine animiste s'est récemment convertie à l'islam et au christianisme. A cause des croyances, les esprits se sont radicalisés, les coeurs se sont durcis et le village a fini par se diviser en deux avec comme ligne de démarcation, le goudron, la route nationale n°1. Une nuit de novembre 2009, un prêche organisé par les musulmans radicaux provoqua des étincelles.

Bawa est chrétien mais son père est musulman. Et quand les tensions s'alimentent dans son village, il reçoit l'appel d'un cousin : « Bawa, lève-toi et prie, ton village risque d'exploser ». Les deux « camps » allaient s'affronter. Pour le jeune homme, nul besoin d'en arriver là car tous forment une même famille. Il s'insurge devant le silence de chaque partie qui n'ose délier sa langue pour résorber le problème plutôt que de se diviser. Alors pour délier les langues et provoquer la parole autour du vivre ensemble, Bawa retourne au village avec un projet : construire sa maison du côté musulman.

Réalisé par Bawa Kadabé Ribé et sorti en 2019, le film « Etincelles » invite à réfléchir sur les divisions et violences qu'occasionne la religion au sein de plusieurs communautés. Les questions de vivre ensemble et de dialogue interreligieux s'imposent donc aujourd'hui au sein de la population, notamment de Maélo dont il est question dans ce long métrage, afin de trouver des solutions qui occasionneront le retour à la paix, la joie, l'unité et l'harmonie.

A propos du réalisateur

Né le 1er janvier 1975, Bawa Kadabé Ribé est enseignant de profession. Depuis une dizaine d'années, il s'intéresse au cinéma documentaire. Il participe ainsi à plusieurs formations et rencontres cinématographiques avant d'avoir son master 2 en réalisation documentaire au Sénégal, précisément à Saint Louis. Il a réalisé un film d'école et « Étincelles » est son premier long métrage documentaire. Bawa est également le réalisateur du film « Le garage de Zara ».