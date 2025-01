Madagascar: SNLCC - Mise en place d'un comité de pilotage

Une communication verbale relative à la présentation de la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC) à Madagascar, a été effectuée avant-hier, en conseil des ministres, au titre du ministère de la Justice et du ministère de l'Economie et des Finances.

Bonne gouvernance

La stratégie actuelle étant arrivée à son terme, le conseil des ministres a déjà approuvé le lancement du processus d'élaboration d'une nouvelle SNLCC dans le cadre de la réalisation de la politique générale de l'Etat (PGE) et de la mise en oeuvre de la lutte contre la corruption qui figure parmi les composantes de la Bonne gouvernance. Le conseil des ministres a également validé la mise en place d'un comité de pilotage du processus de rédaction de la stratégie, composé de représentants de la Présidence, du gouvernement et du système anti-corruption.

Trois phases

L'élaboration de la SNLCC a suivi une démarche participative et inclusive, incluant le plus grand nombre d'intervenants issus de tous les acteurs aussi bien publics que privés. Le processus s'est décliné en trois phases complémentaires et itératives, à savoir :

Une évaluation et un diagnostic préliminaires de l'efficacité de la stratégie antérieure et un processus d'identification des défis et des blocages à la mise en oeuvre efficace et convaincante de la lutte contre la corruption. Des consultations larges et inclusives dans les six anciens chefs-lieux de province au cours d'une quinzaine d'ateliers thématiques. Une restitution des travaux et une présentation d'une première ébauche de la stratégie aux parties prenantes ayant participé aux consultations, avant la présentation pour validation en conseil des ministres.

Trois objectifs

« Mettre fin à l'impunité ; propulser l'approche multi-acteurs, les partenariats et les synergies pour démanteler les réseaux de corruption et faire émerger des réseaux vertueux d'acteurs positifs dans la lutte contre la corruption ; promouvoir une culture d'intégrité partagée par tous et rétablir la confiance de la population envers les Institutions de la République ». Tels sont les trois objectifs stratégiques de la nouvelle SNLCC qui sont en parfaite cohérence avec la PGE.

Membres

Après sa validation en conseil des ministres, la nouvelle SNLCC fera l'objet d'une présentation officielle au public, aux partenaires et aux parties prenantes suivie d'une vaste campagne de vulgarisation. Présidé par la présidente du Comité de sauvegarde de l'intégrité (CSI), le comité de pilotage comprend des représentants de la Présidence, en l'occurrence le SGP Adjoint, la directrice des études juridiques (DEJ) qui sont tous les deux des magistrats expérimentés. Sans oublier les autres membres, à savoir, le DG du Bianco et celui du Samifin.