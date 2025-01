Madagascar: Nouveau Directeur général de la Culture - Vers la continuité des réalisations du ministère

Le nouveau Directeur général de la Culture auprès du ministère de la Communication et de la Culture, Andrianintsoa Faly Ratovonirina, est prêt à relever le défi et l'engagement qui incombent à son nouveau poste. Nommé lors du Conseil des ministres du mercredi 15 janvier dernier, ce nouveau DG de la culture n'a pas caché son enthousiasme, étant convaincu que l'industrie culturelle constitue l'un des piliers du développement.

Justement, ses précédentes fonctions lui ont permis de s'immerger dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques culturelles nationales pour les arts. Cet ancien directeur des arts et de la Promotion artistique, son précédent poste en date, qu'il a occupé depuis 2019, compte également la coordination de partenariats stratégiques pour la promotion de projets artistiques, parmi ses expériences. Il a également déjà été en charge de la supervision de projets d'envergure, notamment des festivals et différentes expositions.

Parmi ses réalisations, on peut citer la conception du premier Salon des industries culturelles et créatives Tokotany be 2024, ou l'organisation de l'événement Mihami Mada Fashion de 2019 à 2023, entre autres. Mais il a également déjà été en charge de la gestion du développement et de la promotion de l'entrepreneuriat culturel, entre autres responsabilités. Ses futurs projets seront axés sur la finalisation du statut des artistes et la préservation et la valorisation du patrimoine. La mise en exergue des « mpanao hira gasy » ne sera pas en reste. Par ailleurs, la promotion des industries culturelles, dont le volet économique de la culture, sera également renforcée. On peut dire que le nouveau Directeur général évolue en terrain connu et vers une certaine continuité dans ses projets.