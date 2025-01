Afrique: Littérature - Emmanuel Dongala au festival du livre africain de Marrakech

Ecrivain congolais, Emmanuel Dongala fait partie des sélectionnés pour la troisième édition du festival du livre africain de Marrakech « Flam », qui se tiendra du 30 janvier au 2 février, au Maroc. Elle aura pour objectif de promouvoir la littérature africaine auprès d'un large public afin de favoriser les échanges entre les écrivains, les éditeurs et les lecteurs.

Le « Flam » est un grand rendez-vous continental visant à mettre en lumière l'actualité des publications des auteurs invités pour témoigner ainsi de la vivacité de la littérature africaine dans toute sa diversité, tout en faisant la symbiose entre les grandes plumes et les jeunes. La troisième édition mettra en honneur plus de cinquante auteurs de différents pays, plus de vingt-deux rendez-vous, plus de cinq mille participants, plus de trente mille personnes en présentiel et en streaming, plus de quarante journalistes et plus d'une vingtaine d'émissions radio et télé.

Du Congo en passant par le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, l'Algérie, l'Egypte, la France, on retrouvera, par ailleurs, des auteurs tels que Emmanuel Dongala, Zineb Mekouar, Karim Akouché, Marc Alexandre Oho Bambe, Abdourahman Waberi ; Eric chacour, Mohamed mbougar sarr, Boris boubacar Diop, Raphaëlle Red et bien d'autres auteurs.

« Nous sommes à la troisième édition de ce festival qui reste jeune, même si on peut penser qu'il existe depuis longtemps. C'est une année de confirmation, nous allons consolider la programmation jeunesse. Ce festival, bien que dédié au livre et à la littérature, s'ouvre aussi à d'autres expressions artistiques comme le cinéma, la danse et la musique de nos nocturnes », a indiqué dans un communiqué Younès Ajarraï, délégué général du festival.

Fort du succès de ses deux premières éditions, l'événement a pour objectif de promouvoir la littérature africaine auprès d'un large public afin de favoriser les échanges entre écrivains, éditeurs, penseurs, intellectuels et lecteurs. L'idée est aussi de mettre en lumière le dynamisme et la créativité de la littérature africaine tout en favorisant les échanges culturels et les rencontres entre les différentes communautés d'Afrique à partir du Maroc. Ça sera une occasion unique de découverte des talents littéraires et de célébrer la diversité.

Tables rondes, conférences-débats, rencontres, des ateliers d'écriture sont inscrits au programme de cette édition pour permettre aux festivaliers de découvrir les différentes facettes de la littérature africaine et de la diaspora. Les thématiques de l'édition sont inscrites dans l'actualité éditoriale et scientifique des écrivains, des penseurs, ainsi que des intellectuels d'Afrique et leurs descendants.

Ces thématiques qui seront abordées consacrent une place à la créativité et à la consolidation des liens indéfectibles qui unissent les Africains entre eux partout où ils sont. Les rencontres seront également un moment d'échange et de débat sur l'industrie du livre, de la diffusion, de la distribution et de la promotion internationale du livre et des écrivains africains.

Au-delà de ce programme, les organisateurs prévoient une programmation parallèle, mettant particulièrement en avant la parole des femmes en Afrique et ces multiples voix portées par la littérature mondiale. Des soirées seront rythmées par la musique, des danses, des contes et poésies, ainsi que bien d'autres expressions artistiques au service du livre.

« Nous aurons des matinées de réflexion et débats où nous encouragerons une pensée critique, sur les enjeux et défis qui se posent tant au continent africain qu'à l'échelle mondiale. Nous enchaînerons avec des cafés littéraires pour célébrer l'écriture et la littérature et, chaque année, nous essayons de nous adapter à l'actualité mondiale et de prendre le pouls du continent africain.

Cela signifie que nous choisissons souvent des thématiques liées à l'actualité. Nous avons aussi voulu inscrire cette édition dans le contexte des conflits actuels, tout en rendant hommage à des voix féminines trop souvent peu audibles », a indiqué Younès Ajarraï.