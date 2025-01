Madagascar: Match de gala - Des légendes du football attendues

Le stade Barea accueillera un match de gala opposant la Team des Héros, composées des légendes du football international, et les anciennes gloires malgaches, le 26 mars.

Sport et action sociale. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec Ventilo Sports, une association promotrice d'événements sportifs et caritatifs, concocte un projet hors du commun. Le « Match de Gala » entre la Team des Héros composée de légendes internationales, et les anciens internationaux malgaches renforcés par des autorités et hautes personnalités du pays, est prévu le 26 mars au stade Barea Mahamasina.

L'événement entre dans la cadre de l'éventuelle nouvelle homologation du stade. Tom Rocheteau, responsable au sein de Ventilo Sports, se dit séduit du magnifique stade « qui n'a rien à envier aux stades en France ». L'association a l'habitude d'organiser des événements en France avec des légendes du football français et européen et aussi d'autres sports et des artistes.

« La Team des héros est une sélection composée d'anciens joueurs internationaux de différentes générations, 82 et 86 », souligne Tom Rocheteau. Il a, entre autres, cité les légendes comme le milieu de l'Olympique de Marseille et de Girondins de Bordeaux, Alain Gires qui évoluait dans l'équipe de France de 1974 à 1986, l'ailier droit du Paris Saint-Germain, Dominique Rocheteau, et aussi Marius Trésors, ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de Girondins de Bordeaux.

Stars internationales

Il a enchainé avec d'autres grands noms comme Robert Pires, des légendes africaines comme le Camerounais Samuel Eto'o, Didier Drogba, le Togolais Emmanuel Adebayor. Mais aussi d'anciens joueurs du FC Barcelone comme Ludovic Giuly, le Brésilien Sonny Anderson Da Silva, Sydney Govou,...

« Nous espérons que nous allons pouvoir les rassembler au mieux ... Toute la billetterie sera consacrée à un projet en lien avec des infrastructures dans un quartier ou des formations en lien avec la jeunesse», mentionne Tom Rocheteau. « L'équipe malgache sera composée d'anciens internationaux. Et comme ce sera un événement convivial, nous pourrons solliciter la participation du président de la République, du Premier ministre et des ministres ainsi que des partenaires du sport », souligne le ministre Moustapha Marson Abdulah.

« Le match de gala est un prétexte pour nous de soutenir une cause en lien avec la jeunesse », précise-t-il.

Le matin du 26 mars, la délégation de la Team des Héros ira au contact de la jeunesse des quartiers de la capitale et faire des échanges dans les écoles, dans les quartiers pour animer des séances d'entrainement afin de promouvoir le football féminin, animées par l'entraineuse du PSG équipe féminine.