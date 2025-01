Burkina Faso: FESPACO 2025 - Trois films congolais en sélection officielle

Dans le cadre de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui se tiendra du 22 février au 1er mars au Burkina Faso, les organisateurs ont dévoilé, le 10 janvier, la liste officielle des films retenus dans plusieurs catégories, reflétant la richesse et la diversité des cinémas d'Afrique et de la diaspora.

Portée sur la thématique « Cinéma d'Afrique et identités culturelles », la sélection met en lumière deux cent trente-cinq films parmi mille trois cent cinquante-et-un soumis, issus de quarante-huit pays. Dans le cas des deux rives du fleuve Congo, on note : « A quand l'Afrique ? », un documentaire de 96 minutes du réalisateur Franco-Congolais David Pierre Fila, sélectionné dans la catégorie Panorama.

Ce film nous emmène au coeur de l'Afrique, au centre du berceau des Bantous là où les seules richesses en dehors des hommes se trouvent dans le sol, le bois, l'or et le diamant. Il dessine une fresque peuplée de visages et de voix qui façonnent et racontent le paysage et le territoire qui se vide de ses ressources du sous-sol, mais dont la part enfouie refait surface à chaque instant.

Les personnages racontés par l'auteur ont tous quelque chose à dire et un monde qui est encore en eux à montrer. Conçu comme un récit de voyage plutôt léger et poétique, le film est le fruit d'une inquiétude politique et d'un déchirement intime. Sortie en 2024, l'oeuvre a été réalisée avec un sentiment d'urgence et de nécessité absolue pour parler de l'espoir, de faire résonner une promesse d'apaisement sur le présent et un élan pour l'avenir, pour la jeunesse africaine.

« Tongo Saa » de Nelson Makengo fait partie de la compétition documentaire long métrage. Etalé sur 95minutes de visualisation, le film tourné en lingala et sorti l'an dernier dresse un portrait plein d'émotions des habitants de la capitale de la République démocratique du Congo, confrontés à des défis de la vie quotidienne. Ils font face à des pannes d'électricité en continu et des inondations.

La population issue des quartiers les plus défavorisés manque cruellement de son confort. Elle doit redoubler de prudence tous les soirs face aux bandits et aux violeurs dans la pénombre. Ce documentaire à la fin relativement heureuse nous dépeint un hymne à l'esprit d'entraide et de communauté où une humanité résiliente persiste malgré d'indicibles épouvantes qui peuvent rythmer un quotidien marqué par la précarité

Par ailleurs, « Lobi ekosimba» (Demain ça ira), d'Eli Mamene, est placé dans la catégorie compétition shorts. D'une durée d'environ 15minutes, ce film raconte l'histoire de la résilience et de la résistance des habitants de Goma, une ville de l'Est de la République démocratique du Congo coupée du monde par la guerre depuis plusieurs décennies.

Cette sélection est la preuve de la bonne santé du cinéma congolais qui s'inscrit de plus en plus dans la diversité sans perdre sa nature et sa singularité captivante. D'après le comité d'organisation, parmi les films sélectionnés, certains seront projetés en première mondiale. « La particularité de cette édition, c'est la quantité et la qualité des films. Pour la première fois dans l'histoire du Fespaco, nous avons exigé que les inscriptions soient payantes.

Malgré cela, de nombreux réalisateurs et producteurs ont envoyé beaucoup de films. Il y a de l'engouement. Au regard du nombre de personnes accréditées, nous savons que cette édition sera grandiose. Tout réalisateur ou producteur rêve de faire sa première mondiale au Fespaco. C'est une manière de faire un pèlerinage dans le temple des grands du cinéma africain. Au-delà », a-t-il laissé entendre.

Le Fespaco est l'un des plus grands festivals de cinémas en Afrique. Créé en 1969, il favorise la diffusion de toutes les oeuvres du cinéma africain, permet les contacts et les échanges entre professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, et contribue à l'essor, au développement et à la sauvegarde de ce cinéma, en tant que moyen d'expression, d'éducation et de conscientisation.