Congo-Brazzaville: Mamna Crédo - « Le festival Zaba vise à mettre en lumière les musiques folkloriques d'inspiration chrétienne »

interview

Evénement pluridisciplinaire qui se veut un carrefour de rencontres, de réflexions et d'échanges, le festival Zaba propose des performances live, des moments de partage autour des chants et danses folkloriques d'inspiration chrétienne. Dans le cadre de sa troisième édition, Maman Credo, promotrice de l'événement, revient sur le sens fondé et les objectifs visés par ce festival.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Vous venez de lancer l'appel à candidatures pour la troisième édition du festival Zaba. Quelle sera alors sa particularité ?

Maman Credo (M.C.) : Le festival Zaba, Dieu dans ma culture, est un événement musical unique mêlant musique folklorique et urbaine pour offrir au grand public une ambiance unique afin de créer une communauté unie autour de cette forme d'expression artistique et musicale. La particularité de cette édition est que chaque artiste invité portera sa culture, sa musique, ses moyens d'expression.

Ce festival soucieux de vouloir révéler et présenter la richesse culturelle de chaque artiste invité offre une plateforme d'expression où les artistes religieux peuvent se produire, se rencontrer, partager des idées, des connaissances, des expériences, des savoir-faire et de se connecter à un public plus large. Avec un programme riche et varié incluant des concerts live, des ateliers, des conférences, des activités interactives, la troisième édition de ce festival réunira des artistes nationaux et internationaux des différents pays.

En tant qu'outil dans l'évangélisation, le festival véhicule des valeurs pieuses, de la vie de sainteté, des bonnes moeurs afin d'impacter positivement la jeunesse aux rythmes folkloriques et urbains. En chant, en danse et en musique, ces artistes vont plonger ainsi l'auditoire dans des rythmes inspirants, car le programme de cette édition va inclure des rythmes traditionnels et contemporains chantés dans différentes langues.

Ce mélange unique de musique traditionnelle avec des rythmes urbains sera particulièrement remarquable, car ce genre de musique est caractérisé par des paroles inspirantes qui parlent de l'amour de Dieu, de la foi chrétienne. Au-delà du style musical, le festival Zaba unit des personnes de différentes communautés et de confessions religieuses.

L.D.B.C. : En tant que promotrice de la manifestation, quels sont donc les objectifs que vous visez ?

M.C. : Il s'agit par ce festival de promouvoir le patrimoine musical chrétien en mettant en lumière les musiques folkloriques d'inspiration chrétienne pour renforcer leur rôle dans la liturgie et des activités spirituelles des églises ; encourager l'intégration culturelle dans le culte ; valoriser l'intégration des rythmes et mélodies traditionnels dans les pratiques religieuses ;

dynamiser les communautés religieuses en utilisant la musique folklorique en vue de mobiliser et encourager les fidèles pour des célébrations plus inclusives ; préserver et transmettre les traditions pour assurer la sauvegarde des chants traditionnels ; encourager la créativité des artistes religieux ; stimuler le dialogue interconfessionnel pour favoriser des échanges entre différentes confessions religieuses autour de l'usage de la musique folklorique ; prôner l'unité dans la diversité spirituelle tout en montrant que la musique folklorique peut être un vecteur puissant de louange et d'évangélisation dans un cadre culturel authentique.

L.D.B.C. : Pouvons-nous connaître les perspectives ?

M.C. : Les perspectives avec ce festival s'articulent autour des axes suivants : en faire un événement annuel incontournable en le consolidant comme une référence dans la valorisation de la musique folklorique et spirituelle en Afrique ; étendre sa portée au-delà des frontières congolaises pour attirer plus encore les artistes, les spectateurs et les partenaires d'autres pays africains et du monde ; créer des programmes éducatifs pour former les jeunes à la musique folklorique et spirituelle afin de garantir la transmission des traditions aux générations futures ;

organiser des ateliers, master class et résidences artistiques ; encourager la création musicale contemporaine inspirée des rythmes folkloriques et de la foi chrétienne pour soutenir les artistes émergents ; intégrer de nouvelles technologies pour moderniser les performances tout en respectant leur essence traditionnelle ; développer des circuits culturels et religieux associés au festival en incluant des visites de lieux sacrés et de communautés locales ;

renforcer les collaborations avec les églises, les organisations culturelles et les entreprises pour un soutien financier et logistique accru ; impliquer les organisations non gouvernementales et les organismes internationaux pour promouvoir plus davantage le festival ; créer une base de données ou un centre d'archives dédié à la musique folklorique chrétienne pour préserver et valoriser ce patrimoine.