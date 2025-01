Afrique: Romuald Rakotondrabe (Séléctionneur Barea CHAN) - « Des matchs internationaux comme préparation »

Madagascar évolue dans le groupe B avec la Tanzanie, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine au huitième Championnat d'Afrique des Nations. La phase finale est reportée au mois d'aout. D'ici là, la préparation des joueurs sera renforcée.

. Comment trouvez-vous les nations qui composent le groupe de Madagascar ?

Que des équipes fortes. La Tanzanie est le pays hôte. Burkina Faso a éliminé la Côte d'Ivoire en tour qualificatif. Nous avons joué en match amical contre la Mauritanie au Maroc. Son entraineur est à la fois à la tête des équipes aux éliminatoires pour la CAN et la Coupe du Monde. La tâche ne sera pas facile. Tout dépend de la préparation. Le report de la phase finale nous permettra, heureusement, de bien préparer les joueurs et de trouver d'autres renforts. La saison devrait être bouclée au mois de juin et nous aurons, pour peaufiner la préparation, les mois de juin et juillet. Seule la participation des clubs aux compétitions africaines pourrait perturber un peu la préparation.

. Comment allez-vous optimiser les sept mois restants ?

Avec mon staff, je vais justement parler avec la direction technique nationale de notre planning de préparation. Tout d'abord, le championnat (PFL) devrait être relancé le plus vite possible. Nous devrions avoir une ossature avant le mois d'aout, dix ou quinze sur les vingt-cinq retenus. Ces joueurs devraient être réguliers à l'entrainement. Le mois de juillet sera notre dernière ligne droite. Nous devons travailler dur et bien préparer pour être plus confiants.

Nous ne devrions pas nous tromper d'effectifs pour former le groupe. Disputer quatre matchs de groupe nécessite une bonne condition physique. Nous n'avions joué que deux matchs en phase de groupe en 2023 compte tenu du forfait du Maroc. Et nous avions pu nous qualifier en quarts de finale. Cette fois, il nous faudra des éléments forts, équilibrés et au top physiquement, car il faut jouer et assurer sept matchs pour atteindre la finale. Ce sera très rude. En outre, il faut savoir gérer les cartons, les blessures, mais nous aurons encore sept mois. Le regroupement devrait reprendre en mars.

. Vous envisagez de jouer combien de matchs de préparation, outre celui prévu ce samedi ?

En attente de confirmation, nous jouerons un autre à Tana, la semaine prochaine. Nous devrions jouer le maximum de matchs internationaux amicaux. Si nous avons les moyens, il faut optimiser le temps qui nous reste avant le mois d'aout. C'est mon souhait, deux matchs tous les mois. Et pourquoi pas en organiser en mars, en mai et en juillet ? Je vais le proposer durant les fenêtres Fifa comme font habituellement les Barea A. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire comme la sélection A ? Notre regroupement devrait prendre fin au plus tard le 27 janvier. Je vais proposer prochainement le planning de préparation au directeur technique national. Il faut aussi bien caler notre regroupement par rapport au championnat qui va bientôt reprendre afin de ne frustrer personne.

. Combien de joueurs avez-vous jusqu'ici retenu sur les trente-six présélectionnés ?

Si le CHAN n'est pas reporté, nous devrions normalement publier la liste de vingt-cinq noms, le 19 janvier. Jusqu'ici, nous avons gardé vingt-sept joueurs. Pour plusieurs raisons, nous avons réduit en toute discrétion l'effectif après le match amical à Fianarantsoa. Sur ces retenus, nous suivons de près leur forme physique durant le championnat et à la reprise du regroupement. Nous avons initialement gardé le groupe contre l'Eswatini, cette fois c'est une autre chose. Quand la PFL reprenne, les joueurs auront quatre matchs par mois, donc un par semaine. Nous reprendrons le regroupement en mars et nous poursuivrons sans relâche leur suivi. Quatre sur les vingt-cinq joueurs au match contre l'Eswatini ont été retenus.