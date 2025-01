Madagascar: Stade Barea - Prêt pour l'inspection d'homologation en mars

Des travaux de remise aux normes se poursuivent. Lors de sa visite du stade Barea hier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson Abdulah, a insisté qu'il n'y a que huit recommandations de la Confédération Africaine de Football (CAF) si des documents fournis par notre source comportent une vingtaine.

« Nous souhaitons recevoir les matchs internationaux prévus cette année... Les travaux sont en cours de finition. Nous avons mobilisé les inspecteurs malgaches au sein de la CAF pour effectuer des contre-visites pour bien nous rassurer, avant de solliciter les inspecteurs de la CAF au Caire à accomplir la visite de l'homologation », souligne le premier responsable du sport à Madagascar.

Ce dernier a énuméré les travaux finis comme l'installation des portails et les escaliers d'évacuation, les vestiaires élargis, la replantation intégrale du gazon naturel... Les travaux devraient être bouclés au mois de février et Madagascar pourrait, dans ce cas, recevoir le match contre le Ghana dans le cadre de la sixième journée qualificative à la Coupe du Monde. D'autres recommandations figurent dans la liste, entre autres, les grilles de séparations entre la tribune des VIP et le public, les rampes pour les personnes handicapées, les tourniquets, la normalisation de la tribune de presse, pour ne citer que cela.

Le ministre a évoqué que les tourniquets ont déjà été commandés et arriveront avant la fin de ce mois. « Concernant l'espace média, nous avons deux choix, le couvrir avec des vitres blindées ou installer des bâches transparentes pliables... Nous avons des techniciens et les équipements pour le faire », précise-t-il. À propos des points exigés par la CAF, Moustapha Marson Abdulah a souligné que des équipements médicaux d'urgence et de premiers soins ont été déjà remis à la Fédération la semaine passée, et des brancards aux normes ont été commandés auprès même de la Fifa.