Madagascar: Mahajanga - Tourisme Sans Frontières en prospection

Agenda surchargé pour la délégation de l'organisation non gouvernementale française Tourisme Sans Frontières (TSF). Elle est dirigée par le président du conseil d'administration, Marc Dumoulin, et son vice-président, Jérôme Lebrec, ainsi que l'administrateur, Eric Razafimaitra (vice-président du conseil d'administration de l'ONTM) et Marc Levy. Elle est arrivée à Antananarivo mercredi.

La visite durera dix jours et des visites sont prévues à Mahajanga, les 18 et 19 janvier, et à Toliara, les 20 et 21 janvier. Les deux villes font d'ailleurs partie du projet de développement du tourisme, prévu dans une convention-cadre en cours entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'ONG TSF. Et c'est pour la réaliser que cette délégation est dans la Grande Île.

« L'objet est de développer un cadre général pour une synergie des interventions des partenaires susnommés dans les domaines qui relèvent du développement du tourisme et de l'artisanat sur le territoire de Madagascar et, plus particulièrement, d'un développement local du tourisme s'appuyant sur les professionnels et sur la population. L'accompagnement des Offices de tourisme régionaux dans leurs missions d'accueil, d'animation et de promotion ainsi que l'accompagnement des professionnels de l'hébergement dans leur volonté de développer une démarche qualité et l'accompagnement des artisans dans la mise en place d'une labellisation de leur produit », sont soulignés dans la convention.

Rencontres

Les domaines touchés par la coopération sont, entre autres, le tourisme, l'artisanat, la formation des métiers du tourisme.

Depuis mercredi, plusieurs rencontres sont organisées dans la capitale avec différents responsables de l'Institut National de Tourisme et d'Hôtellerie, de la direction de l'artisanat, de l'Association des artisans de Madagascar et de l'Office National du Tourisme. Hier, le rendez-vous de la Confédération du Tourisme de Madagascar avec Marc Dumoulin et son équipe s'est déroulé au Village des Jeux à Ankorondrano. À Tsimbazaza, les visiteurs ont rencontré la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, et son staff. Les responsables de l'Office du tourisme de Tana se sont également entretenus avec ceux de l'ONG Tourisme Sans Frontières.

À Mahajanga, plusieurs réunions entre la délégation de TSF, les opérateurs touristiques et des artisans sont en vue au siège de l'Office Régional du Tourisme de Boeny, à partir de ce samedi. Enfin, un séjour à l'Antsanitia Resort dans le district de Mahajanga II sera organisé pour tout le monde.