Madagascar: Nomination - Le statut des artistes priorité du DG de la Culture

Faly Ratovonirina, alias DJ Gouty, a été nommé directeur général de la Culture au ministère de la Communication et de la Culture lors du Conseil des ministres du 15 janvier.

Faly Ratovonirina, connu sous le nom d'artiste DJ Gouty, a été nommé directeur général de la Culture au ministère de la Communication et de la Culture (MCC). Désigné lors du Conseil des ministres du 15 janvier, il succède ainsi à Francis Razafiarison. Fort d'une expérience significative au sein du MCC depuis 2012, Faly Ratovonirina a exercé les fonctions de directeur des Arts et de la Promotion Artistique (DAPA) pendant six ans et a également été chargé d'études au sein de cette même direction de 2012 à 2019. Un parcours solide qui lui permet de bien appréhender les enjeux du secteur culturel et de prendre des décisions éclairées. Il était déjà président du conseil d'administration du Fonds Lovako, du CNEMD et directeur de l'Office des Arts et de la Culture.

Nouvelle responsabilité

« Je suis à la fois honoré et prêt à relever le défi de cette nouvelle responsabilité. Actuellement, la culture est un pilier essentiel de notre pays, notamment dans son volet industriel. Mes priorités sont la finalisation du statut des artistes, le renforcement et la promotion de notre culture et de notre patrimoine, tout en soutenant le développement des industries culturelles, en particulier sur le plan économique »,

déclare Faly Ratovonirina suite à sa nomination. L'un de ses projets phares était le Salon Tokontanibe, un événement inédit dédié aux industries culturelles et créatives, dont il est le principal initiateur. La première édition de ce salon, qui s'est tenue au Palais des Sports de Mahamasina l'an dernier, a été un véritable succès et a permis de promouvoir les talents locaux ainsi que de créer un véritable dialogue autour de l'avenir de la culture de la Grande île. Avec Faly Ratovonirina à la tête de la direction générale de la Culture, le secteur artistique malgache peut s'attendre à une nouvelle dynamique, visant à améliorer la reconnaissance des artistes, à dynamiser l'économie culturelle et à assurer la préservation du patrimoine malgache pour les générations futures.