Cameroun: Le pays en route vers un accès à l'électricité abordable, fiable et universel

Dans les zones rurales du Cameroun, 75 % des habitants n'ont pas accès à l'électricité bien que beaucoup résident à proximité du réseau.

La centrale hydroélectrique de Nachtigal, financée par le Groupe de la Banque mondiale en collaboration avec ses partenaires permettra d'augmenter de 30% la capacité de production électrique du Cameroun.

En plus de l'hydroélectricité, le Cameroun développe plusieurs centrales solaires photovoltaïques d'une capacité installée totale de 250 MW pour augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité.

Dès le petit matin, Sandrine Nguele, infirmière en chef au centre médical du village de Batchenga, s'occupe de ses patients. Depuis octobre dernier, ce centre médical très fréquenté, bénéficie d'un accès au réseau électrique. Le village, situé à une heure et demie de route de la capitale camerounaise, Yaoundé, s'approvisionne en énergie propre et renouvelable grâce à la centrale hydroélectrique de Nachtigal.

« Quand l'hôpital était privé d'électricité, il n'y avait pas beaucoup de monde : on pouvait passer trois jours sans patients », explique Sandrine Nguele. « Depuis que nous sommes raccordés à l'électricité, nous avons constaté une augmentation de la fréquentation et des revenus. Les patients n'ont plus besoin de se rendre à l'hôpital de district situé à 20 km d'ici pour faire leurs tests et autres examens. »

Au Cameroun, l'accès à l'énergie reste un défi majeur pour le développement. Malgré d'importantes subventions gouvernementales et un vaste potentiel hydroélectrique, seulement 71 % de la population a accès à l'électricité, et le coût est parmi les plus élevés de la région. Dans les zones rurales, 75 % de la population reste sans électricité, même si beaucoup vivent à proximité du réseau. Cette dure réalité touche aussi bien les petites entreprises que les citoyens. Une énergie abordable, fiable et durable est essentielle pour alimenter les hôpitaux, maintenir les chaînes du froid et permettre aux entreprises de prospérer. Pour de nombreux entrepreneurs, le coût élevé de l'électricité est un obstacle important à l'exploitation et à la compétitivité.

L'achèvement de la centrale hydroélectrique de Nachtigal et l'injection de 360 MW à partir de six des sept turbines à partir de la mi-janvier 2025, change véritablement la donne pour le Cameroun. Cet ajout de près de 30 % d'énergie renouvelable au mix de production constitue la première phase d'une feuille de route pour le développement durable de l'hydroélectricité sur le fleuve Sanaga. L'énergie supplémentaire fournira à l'ensemble de la population et des entreprises une énergie plus abordable, fiable et plus propre.

Ce résultat a été rendu possible par la mobilisation d'un milliard de dollars de capitaux privés mobilisés par des garanties de la Banque mondiale et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), ainsi qu'à une participation au capital de la Société financière internationale (IFC), l'institution du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. D'autres institutions financières, dont la Banque africaine de développement, ont également uni leurs forces.

Donner accès à l'électricité à la population

Le gouvernement du Cameroun s'est fixé un objectif ambitieuse visant à élargir l'accès à l'électricité, à accroître l'utilisation des énergies renouvelables, à stimuler la production d'électricité et à renforcer la capacité de transmission pour répondre à une demande croissante, qui devrait quadrupler d'ici 2035. L'achèvement de la centrale hydroélectrique de Nachtigal, un projet transformateur pour l'avenir énergétique du pays, est au coeur de cette vision. Parmi les étapes récentes, citons l'achèvement de la sous-station de Nyom II et la première phase des lignes de transmission associées nécessaires pour acheminer l'énergie de Nachtigal. Ces développements ont considérablement amélioré l'absorption d'énergie pour les ménages et les industries reliés au réseau interconnecté du Sud.

Le centre médical de Batchenga n'est qu'un exemple de la portée croissante des efforts d'électrification. Plus de 140 000 foyers dans les zones rurales de la région du Centre ont ainsi eu accès à une électricité fiable au cours de l'année écoulée. Ces connexions sont réalisées grâce à l'extension du réseau, aux mini-réseaux et aux solutions hors réseau via le Projet d'électrification rurale et d'accès à l'électricité dans les régions sous desservies du Cameroun, et aux installations solaires photovoltaïques (PV) qui remplacent la production thermique à base de diesel.

L'énergie renouvelable pour réduire les émissions de carbone et les coûts

Le Cameroun adopte les énergies renouvelables pour réduire les coûts et les émissions de carbone. Le réseau se substitue de plus en plus à la production hors réseau à base de diesel et à l'éclairage au kérosène, qui émettent du carbone noir, l'un des principaux responsables du changement climatique.

Le pays s'efforce de verdir son mix de production d'électricité en faisant progresser le développement de l'énergie solaire photovoltaïque, avec un objectif de capacité installée de 250 MW. Des extensions sont en cours dans les centrales solaires existantes de Maroua et Guider. Des solutions innovantes, telles que des conteneurs d'énergie solaire photovoltaïque modulaires et préassemblés avec stockage par batterie, soutiendront davantage la demande croissante d'électricité grâce à une énergie rentable, fiable et renouvelable.

Du centre médical animé de Batchenga à l'ambitieux projet hydroélectrique de Nachtigal, le Cameroun rejoint le mouvement Mission 300, qui vise à connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030. Chaque étape, qu'il s'agisse de connecter les communautés rurales au réseau ou de réduire les émissions de carbone grâce aux énergies renouvelables, rapproche le pays d'un avenir plus radieux et durable.