Afrique: Chan - Le Congo hérite du groupe D pas alléchant

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, le 15 janvier, au tirage au sort de la huitième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan). La sélection nationale du Congo évoluera dans le groupe D en compagnie des grands noms du football africain dont le Sénégal, le Soudan et le Nigeria.

Les Diables rouges, actuellement en stage à Brazzaville, savent désormais à quoi s'attendre puisque leurs adversaires sont connus. Après avoir brillé lors des éliminatoires, les Congolais doivent tout donner durant la compétition qui aura lieu en août prochain.

Le Congo partage l'un des groupes dits coriaces de cette compétition du fait qu'il doit affronter le tenant du titre, le Sénégal. Ce dernier, avec trois participations, possède une ossature très offensive et cohérente et va chercher à finir la phase de groupe tête haute afin de vouloir conserver son titre.

L'une des équipes dont le Congo devrait étudier minutieusement dans ce groupe est le Nigeria qui ne compte certes que quatre participations mais a manqué la finale en 2018. Le Nigeria marque son retour puisqu'il a manqué les deux dernières éditions. Pour sa part, le Soudan qui jouera son cinquième Chan reste aussi un adversaire à craindre. Il a occupé la troisième place en 2011 et 2018

Le Congo, pour sa part, ne va pas se présenter dans cette compétition en victime résignée. Considéré comme l'un des pays les plus actifs, il compte cinq participations dont la première remonte à 2014 et atteint la phase de quarts de finale en 2018 et en 2020. Sa prestation dans cette compétition aura directement un impact dans la suite de la crise qui mine, depuis le mois de septembre 2024, la Fédération congolaise de football. Les efforts des joueurs pourront également permettre au public de renouer avec ce sport qui draine des foules.

Notons que la CAF a annoncé, le 14 janvier, le report du Chan TotalEnergies Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 à août 2025. Toutefois, ses experts techniques et en infrastructures, dont certains sont basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, l'ont informée qu'il fallait beaucoup de temps pour que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire afin d'accueillir avec succès la compétition.

La date exacte en août 2025 du début du Chan sera annoncée par la CAF en temps voulu. Le Chan est une compétition de football organisée par la CAF rassemblant dix-neuf sélections composées de joueurs évoluant uniquement dans leur pays.