Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Pointe-Noire va abriter la première édition du dîner annuel des entreprises

Le dîner des entreprises est une occasion de mettre en lumière des entrepreneurs qui se distinguent et qui, par leur parcours et leadership, inspirent les générations montantes. Organisée par ML Event's, la première édition qui se tiendra le 25 janvier dans la capitale économique entend promouvoir des réussites qui portent un nouveau souffle et qui répondent aux enjeux liés à l'innovation au Congo, tout en inspirant les leaders de demain.

Sur le thème « Les nouvelles tendances dans le monde des affaires : défis et opportunités », l'événement sera un cadre idéal qui rassemblera les acteurs pour relever, valoriser et amplifier des solutions innovantes et des initiatives constructives qui ont un impact positif sur les grands enjeux.

Il s'agira donc de créer des liens entre initiatives de terrain, les acteurs de l'écosystème entrepreneurial ainsi que les participants pour accélérer la résolution des problématiques auxquelles sont confrontés les jeunes entrepreneurs congolais et raconter le Congo autrement en faisant émerger de nouveaux récits inspirations.

« Le dîner des entreprises est une soirée exceptionnelle pleine d'opportunités précieuses pour enrichir l'expérience des participants, découvrir de nouvelles idées et d'envisager des collaborations innovantes. A la base, nous sommes une agence événementielle spécialisée dans l'organisation des événements privés et professionnels. Nous créons plusieurs concepts et événements innovants dont le dîner annuel des entreprises », a expliqué Laure Maurielle Mboussa Mampouya, manager de ML Event's.

Cet événement qui réunira, par ailleurs, des chefs d'entreprise, étudiants, enseignants élus, hommes et femmes, associations et organisations, banquiers d'affaires, coachs certifiés, hommes politiques, aura pour objectifs, entre autres, de créer des opportunités en facilitant et en renforçant l'écosystème entrepreneurial et l'innovation au Congo ; de développer et renforcer les compétences ainsi que les expertises des jeunes entrepreneurs ;

de contribuer au développement d'un écosystème entrepreneurial performant et durable au Congo ; de stimuler la force entrepreneuriale des jeunes congolais en leur permettant de créer des entreprises modernes, innovatrices et attractives pour contribuer de manière significative à la création d'emplois et à la croissance économique.

« Participer à cette soirée exceptionnelle dédiée aux entrepreneurs de tous horizons, nous allons explorer les nouvelles tendances qui façonnent le monde des affaires. Ce dîner est l'occasion idéale pour échanger des idées, partager des expériences et construire des relations durables entre les professionnels.

Ne manquer pas à cette opportunité unique pour vous inspirer et dynamiser votre entreprise, rencontrer des experts qui partageront des insights sur les tendances émergentes dans votre secteur et des networking de haut niveau pour élargir votre réseau en discutant avec des chefs d'entreprise et entrepreneurs passionnés », a confié Laure Maurielle Mboussa Mampouya.

Elle a ajouté que le rendez-vous sera une occasion pour les participants d'acquérir plus de connaissances afin de devenir des interlocuteurs formés, outillés, performants et actifs en faveur des entités dans lesquelles ils sont impliqués, ou bien dans les différents projets d'activité qu'ils souhaitent développer. L'essentiel pendant cette édition est de donner des outils nécessaires aux participants pour qu'ils deviennent autonomes dans la vie professionnelle.

Plusieurs activités sont prévues, à savoir des conférences-débats, des tables rondes, des partages d'expériences, des panels de discussions, des échanges et témoignages qui seront animés par des hommes et femmes qui ont réussi à dépasser les barrières sociales et entrepreneuriales et qui contribuent au développement par leurs efforts, venant de divers horizons.

Il s'agira donc pour les organisateurs de pousser les participants ou jeunes entrepreneurs congolais et ceux d'ailleurs qui seront présents de donner le meilleur d'eux-mêmes, peu importe ce qu'ils font. Ces échanges vont donc décomplexer certains jeunes qui s'autocensurent et qui n'osent pas sortir de leur zone de confort à donner la pleine mesure de leur potentiel et de leur talent afin d'accéder à ce qu'ils désirent être ou avoir dans la société.