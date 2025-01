Angola: La France et le pays décident de coopérer dans tous les domaines

Paris — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé jeudi, à Paris, que l'Angola et la France ont décidé de renforcer les liens d'amitié et de coopération dans pratiquement tous les domaines de l'économie des deux pays.

Le Chef de l'État, qui s'exprimait à l'issue des entretiens officiels entre les délégations angolaise et française, a indiqué que la coopération sera renforcée dans des domaines tels que l'agriculture, le tourisme, la santé, l'enseignement supérieur, les ressources minérales, le pétrole et le gaz, la marine marchande, la défense, la sécurité et l'ordre intérieur, l'eau et l'énergie, entre autres.

En ce qui concerne la réunion de travail entre les deux délégations, João Lourenço a indiqué que l'état des relations bilatérales a été passé en revue, et que l'agenda international a été abordé, à savoir les grands événements mondiaux qui, d'une manière ou d'une autre, finissent par avoir un impact sur les économies des pays respectifs.

Il a souligné que la France participe déjà à la restructuration du secteur de l'eau, avec l'investissement du « Groupe Sues » pour apporter le précieux liquide à plus de trois millions de personnes dans la ville de Luanda, la capitale du pays.

Dans le secteur de l'énergie, a-t-il dit, des entreprises françaises ont été invitées à investir dans des lignes de transport d'électricité pour acheminer le surplus angolais vers les zones minières de Zambie et de la République démocratique du Congo (RDC).

D'autre part, il a révélé que plusieurs investisseurs français ont été invités à s'intéresser à la concession, qui sera attribuée cette année, 2024, pour la gestion du port commercial en eaux profondes de Caio, dans la province de Cabinda.

Il a souligné que l'intérêt est réciproque, car les investisseurs français sont toujours intéressés à investir en Angola, tout comme, dans la mesure du possible, les Angolais sont également intéressés à investir en France.

Actualité internationale

João Lourenço a déclaré avoir parlé avec son homologue français des conflits dans différentes parties du monde, de la situation difficile et préoccupante dans la région du Sahel, qui est confrontée au terrorisme et à des changements anticonstitutionnels de gouvernement, entre autres questions.

Il a expliqué que les conflits entre la RDC et le Rwanda, la Russie et l'Ukraine, ainsi que la situation en République du Soudan ont également fait l'objet de conversations privées.

« Nous nous félicitons de l'annonce hier de l'accord de paix entre Israël et le Hamas, qui mettra fin aux souffrances du peuple palestinien dans la région et permettra une aide humanitaire importante ainsi que la reconstruction de Gaza et la libération des otages, entre autres avantages », a-t-il déclaré.

Enfin, il a appelé à la création de l'État de Palestine, estimant qu'il s'agissait du seul moyen de mettre un terme définitif à ce conflit de longue durée.