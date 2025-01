Madagascar: Karting - Mboara Razafindratsimba offre des sessions de pilotage

Numéro Un des pilotes malgaches en karting dans la catégorie élite, pour l'année 2024, et nouveau champion de Madagascar, Mboara Razafindratsimba ressent un devoir de redevabilité envers son sport de prédilection. C'est pourquoi il partagera ses expériences de pilote de karting, à partir de ce samedi 18 janvier jusqu'au 15 février, à Havoana Land à Imerikasinina.

Cela s'insère dans le projet « Jeunes au volant », qui est un projet éducatif créé par trois étudiants de l'American School of Antananarivo, dont le but est de transmettre leur passion du karting aux jeunes talents malgaches.

« Ce projet a été initié dans un cadre scolaire afin de promouvoir le karting. C'est une discipline très connue à Madagascar, mais elle reste peu accessible pour beaucoup. Pour attirer plus d'adeptes et de pratiquants, nous offrons des sessions de coaching et d'apprentissage aux jeunes de 9 ans et plus, quel que soit leur niveau, afin qu'ils s'intéressent à ce sport tout en soutenant une cause caritative », confie Mboara Razafindratsimba.

Sécurité

La session de coaching et d'apprentissage s'étale sur cinq samedis consécutifs. Chaque session, avec des groupes de cinq à sept personnes, comprend un mélange d'apprentissage théorique et pratique du karting, avec un focus sur les techniques clés comme les trajectoires, le freinage, l'accélération, et bien plus.

Les participants apprendront les trajectoires, le freinage et l'accélération avec transfert de masse, l'utilisation des vibreurs, ainsi que la conduite sous conditions sèches ou pluvieuses. Les techniques de dépassement et de défense sont également enseignées.

La structure des sessions facilite un apprentissage progressif, débutant par une leçon théorique, suivie d'une pratique de cinq minutes, d'un retour personnalisé, puis d'une dernière phase théorique avant une pratique finale. À la fin du programme, les participants reçoivent un certificat et un trophée.

Mboara Razafindratsimba explique les raisons de son partage : « Avec l'engouement et le nombre croissant de jeunes au karting, il est de mon devoir d'apporter ma contribution au développement de ce sport à Madagascar. L'objectif est de former les jeunes talents et de les inciter à poursuivre ce sport. En parallèle, nous visons également à collecter des fonds pour l'organisation non gouvernementale Za Bibikely qui soutient des initiatives environnementales».

En tant que sport automobile, Mboara Razafindratsimba insiste sur la sécurité des participants.

« Ils doivent suivre à la lettre les consignes de sécurité, comme porter des pantalons ou joggings et des chaussures fermées, ainsi que le casque. Des casques sont disponibles sur place, mais il est préférable que chaque pilote apporte le sien. »