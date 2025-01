Madagascar: «Écrire une mémoire pour le futur » - Les enfants rêvent grand à la Fondation H

Une fresque collective, symbole de créativité et de promesses pour l'avenir, a vu le jour le mercredi 10 janvier à la Fondation H, à Antananarivo. Inspirés par l'artiste franco-malgache Barbara Portailler, une dizaine d'enfants ont participé à un atelier unique encadré par Fifaliana Randriambololona, médiatrice culturelle junior. Cette initiative a permis aux plus jeunes de s'exprimer à travers des «mémos pour le futur».

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, une dizaine d'enfants âgés de 6 à 12 ans se sont réunis dans la salle de médiation de la Fondation H pour participer à l'atelier intitulé «Écrire une mémoire pour le futur». L'objectif ? Stimuler leur créativité tout en leur apprenant l'importance de la mémoire et de la transmission.

Inspirée par l'oeuvre participative de Barbara Portailler, célèbre pour ses créations à base de post-its colorés, cette activité a été soigneusement orchestrée par Fifaliana Randriambololona, médiatrice culturelle junior. Dès leur arrivée, les jeunes participants ont été introduits à l'univers de l'artiste et à son processus créatif.

L'atelier a débuté par une discussion interactive sur la signification d'un «mémo» : ces petites notes, souvent manuscrites ou dessinées, permettant de conserver des idées, des pensées ou des souhaits pour l'avenir.

Transformer des rêves

« Que veux tu apprendre cette année ? Quel rêve aimerais-tu réaliser pour protéger notre planète ? » Ces questions ont stimulé l'imagination débordante des enfants, donnant naissance à des idées uniques et profondes.

Munis de papiers colorés, de post-its, de tampons et de peinture, les participants ont laissé libre cours à leur créativité. Sous les conseils attentifs de la médiatrice culturelle, chaque enfant a créé son propre mémo, illustrant ses espoirs et aspirations pour l'avenir. Dessins, collages et écrits se sont mêlés pour donner naissance à des créations aussi variées qu'originales.

L'atelier s'est conclu par l'assemblage des mémos sur une fresque collective. Cette oeuvre témoigne des rêves et des ambitions des enfants. « Voir leurs idées intégrer une fresque collective leur a donné une grande confiance en eux. Ils ont compris que leurs pensées et leurs rêves ont de la valeur », a confié Fifaliana Randriambololona.

Au-delà de l'art, cette activité a permis aux enfants de visualiser leur futur de manière positive. Cet atelier n'a pas seulement permis aux enfants d'exprimer leurs aspirations, il a également renforcé leur confiance en eux et les a sensibilisés à l'importance de rêver grand. En les impliquant dans une démarche artistique collective, la Fondation H a une fois de plus démontré son engagement envers l'éducation et la créativité des jeunes générations.

À travers cet événement, la Fondation H confirme que l'art et la médiation culturelle sont des outils puissants pour accompagner les enfants dans leur développement personnel et dans la construction d'un avenir prometteur.

«Écrire une mémoire pour le futur» n'est pas qu'une simple activité, c'est un témoignage vibrant de la capacité des enfants à rêver, à imaginer et à construire un monde meilleur.