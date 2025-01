Madagascar: Programme de participation - Cinq projets pour promouvoir l'éducation et la culture

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) continue à soutenir la promotion de l'éducation et de la culture à Madagascar. Elle valide le financement de cinq projets, dans le cadre du biennium 2024-2025 de son Programme de participation. La cérémonie de signature de la convention de partenariat pour la mise en oeuvre de ces projets entre la Commission Nationale Malgache pour l'UNESCO (ComNat UNESCO) et les porteurs de projets a eu lieu hier.

Ces projets consistent en la formation-emploi et la réinsertion professionnelle pour les personnes de plus de quinze ans, en l'utilisation responsable des réseaux sociaux, en l'intégration du patrimoine vivant dans le programme scolaire et la réactualisation du plan de sauvegarde du savoir-faire du travail du bois Zafimaniry, en l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes garantissant l'éducation de qualité et l'égalité à Madagascar, et enfin, le I.V.Y. Africa ou le volontariat interrégional de la jeunesse pour le patrimoine et l'action climatique / MadEx-The Madagascar Experience. "Ces projets devraient contribuer au développement ainsi qu'à aider les jeunes", note le secrétaire général de la Commission nationale malgache de l'UNESCO, Manda Ravelojaona, à l'occasion.

L'Association ZO-AINA, l'ONG HDA, l'ONG HARI, le ministère de la Communication et de la Culture et la ComNat UNESCO sont les porteurs de ces projets. "Ces projets coïncident avec le renforcement du capital humain, qui est le fondement du développement", rappelle Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'Éducation nationale.