Madagascar: Transport aérien - Madagascar Airlines accueillera un cinquième avion

La compagnie nationale Madagascar Airlines étoffera sa flotte avec un cinquième avion d'ici fin mars 2025. L'annonce a été faite par Valery Ramonjavelo, ministre des Transports et de la Météorologie, lors d'une conférence de presse organisée le 15 janvier avec la compagnie aérienne Emirates. Ce nouvel appareil vise à renforcer la connectivité aérienne du pays et à répondre à la demande croissante, en particulier pendant la haute saison touristique et la saison hivernale 2025.

Actuellement, la flotte de Madagascar Airlines compte six avions opérationnels, dont quatre en pleine propriété et deux affrétés temporairement pour pallier les besoins urgents. Selon le ministre, ces efforts s'inscrivent dans une stratégie plus large, visant à moderniser le secteur aérien national : « Nous mettons tout en oeuvre pour renforcer notre flotte et améliorer la connectivité aérienne. Ces actions profitent directement au secteur touristique, tout en permettant de mieux desservir les différentes régions du pays grâce à une connectivité nationale renforcée ».

L'extension de la flotte s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "Phénix 2030", visant à redynamiser Madagascar Airlines et à stimuler le développement économique et touristique du pays.

Parmi les priorités, on retrouve : l'amélioration des liaisons nationales, avec des vols réguliers et une fréquence accrue pour mieux connecter les différentes régions de l'île ; le renforcement des capacités durant la haute saison pour répondre à la demande touristique croissante grâce à des avions supplémentaires ; et l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité, avec l'objectif d'offrir un service aérien fiable et compétitif, tant pour les passagers locaux qu'internationaux. Les autorités comptent sur cette expansion pour faire du transport aérien un levier essentiel de la croissance économique de Madagascar.