Madagascar: Tefy Ranaivo Hambinintsoa - Un artisan engagé et patriote

Dans l'ombre des ateliers d'artisanat malgache, un nom émerge avec force et conviction : Tefy Ranaivo Hambinintsoa. Entre passion pour la culture, vision pour l'avenir et défis à relever, cet artisan visionnaire tisse les fils d'un Madagascar authentique et prometteur.

Fondée en 2009, Mahafaly Création est une entreprise qui assemble artisanat, culture et tourisme pour mettre en avant l'unicité de Madagascar. Bien qu'elle ait dû suspendre ses activités durant la crise de 2009, elle a rouvert ses portes en 2011. En partenariat avec la CMA d'Analamanga, l'entreprise collabore également avec la Fédération des Chambres des Métiers de Madagascar et des partenaires internationaux.

Elle se spécialise dans la production de textiles, de bijoux en pierres précieuses et de soieries, en mettant un point d'honneur à utiliser des matériaux locaux comme le lambahoany et à préserver l'environnement grâce à des initiatives de recyclage.

Mahafaly Création dispose également d'une vitrine de bijoux située à l'Hôtel Colbert à Antaninarenina, offrant une visibilité prestigieuse aux créations artisanales malgaches.

Malgré le succès de son entreprise, Tefy Ranaivo dénonce les injustices sociales, les délestages électriques et la pénurie d'eau, des problèmes qui impactent directement la production artisanale. Il milite activement pour l'intégration de l'artisanat dans les programmes scolaires et soutient des initiatives durables, telles que l'utilisation du FatanaMitsitsy Nirina, un foyer innovant et économe en charbon. Ce dispositif a été conçu par Tantely Nirina Claude Rolland Rafanomezantsoa, un autre membre engagé de la Chambre des Métiers.

Projets concrets

Pour 2025, Tefy Ranaivo prévoit d'organiser un team building et une réunion générale avec les partenaires financiers et techniques pour renforcer la collaboration et stimuler l'investissement. Il mise également sur des projets concrets, comme le programme Hetsika Maroloko Tsena, qui a rassemblé plusieurs associations artisanales en novembre et décembre 2024.

Tefy Ranaivo est convaincu que l'avenir de Madagascar repose sur l'exploitation durable de ses ressources naturelles et sur la transmission des savoirs aux générations futures. «Nous devons cesser de détruire notre pays et commencer à construire un avenir meilleur pour nos enfants », affirme-t-il avec passion.

En somme, Tefy Ranaivo incarne l'espoir d'un développement économique et culturel pour Madagascar. Il termine avec ces mots : « C'est un défi immense, mais je reste convaincu que le meilleur reste à venir. »

Qui est Tefy Ranaivo?

Tefy Ranaivo Hambinintsoa, mieux connu sous le pseudonyme de Tefy Mahafaly sur les réseaux sociaux, est un entrepreneur malgache de 62 ans. Grand-père engagé et patriote passionné, il se consacre à la valorisation de l'artisanat et à la promotion des richesses culturelles et naturelles de Madagascar. Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) d'Analamanga, il est également le fondateur de Mahafaly Création, une entreprise pionnière dans le domaine artisanal.Tefy Ranaivo aspire à un avenir où Madagascar se développe grâce à ses ressources locales et au savoir-faire de ses habitants.

Selon lui, malgré les défis imposés par la mondialisation, le peuple malgache possède les clés de son propre développement. « Comment développer Madagascar avec ce que nous avons déjà entre les mains ? » Ainsi, Mahafaly Création s'inscrit dans cette vision en mettant en valeur les talents locaux, en créant des opportunités pour les jeunes et en renforçant le rôle des artisans dans la société.