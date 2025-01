Algérie: Annaba - Les projets de l'efficacité énergétique intéressent les participants au salon Batimex

Annaba — Les projets de l'efficacité énergétique initiés par l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) ont intéressé jeudi à Annaba les participants aux conférences organisées au 2ème jour du Salon international du Bâtiment et de l'aménagement, Batimex.

Les intervenants ont mis l'accent sur les méthodes de maitrise des indicateurs de l'efficacité énergétique et leur intégration en tant que norme de l'efficacité économique dans les projets de bâtiment.

Tahar Moussaoui, architecte et cadre de l'APRUE, a exposé les divers indices de l'efficacité énergétique et les efforts de l'agence APRUE pour encourager les projets de maitrise l'efficacité énergétique.

L'Algérie s'oriente vers l'économie de près de 10 % de l'énergie exploité d'ici 2030 et ce taux atteindra près de 30 % vers 2035, a ajouté l'intervenant estimant que l'encouragement des projets de l'efficacité énergétique constitue dans cette perspective un principe fondamentale pour y parvenir.

Le portail électronique ouvert par l'APRUE et le programme de soutien pour ce type de projets reflètent la grande détermination des pouvoirs publics à remporter le défi de l'efficacité énergétique, a assuré le même cadre.

D'autres interventions ont été présentées durant ces conférences sur les effets de l'intelligence artificielle sur l'esthétique en urbanisme et architecture, l'architecture arabo-islamique et l'architecture des mosquées entre le passé et le présent.

Les visiteurs du salon Batimex, parmi lesquels des professionnels du bâtiment et de l'urbanisme, ont continué d'affluer vers les divers stands de la manifestation pour découvrir les produits innovants exposés liés à l'économie de l'énergie et à la protection de l'environnement.

Le salon Batimex qui se tient pendant trois jours à l'hôtel Sheraton Annaba est organisé par l'entreprise de communication Eleven Event avec la participation de 100 opérateurs et fabricants de divers produits du bâtiment, d'équipement et Spécialisés dans l'aménagement intérieur et extérieur.