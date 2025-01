Algérie: Energie - Plus de 70.000 périmètres agricoles raccordés au réseau électrique à travers le territoire national

Bouira — Plus de 70.000 périmètres agricoles ont été raccordés au réseau électrique à travers le territoire national, depuis le début de l'opération à la fin 2021, a déclaré jeudi à Bouira le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab.

S'exprimant lors d'un point de presse tenu en marge de sa visite à Bouira, où il a mis en service plusieurs réalisations énergétiques, le ministre a annoncé qu' "au niveau national, 70.000 périmètres agricoles ont été raccordés au réseau électrique depuis le début de l'opération fin 2021 ", soulignant, à l'occasion, l'ampleur des projets réalisés jusqu'ici dans cette wilaya, notamment ceux portant sur le raccordement des zones industrielles et des périmètres agricoles.

A Bouira qui compte 571 exploitations agricoles concernées par le raccordement, 516 ont déjà été alimentées. "C'est un nombre très important et l'opération se poursuit ", s'est réjoui M. Arkab." Bouira est à vocation agricole par excellence, et ce genre de projet lui permet de booster le secteur agricole ainsi que l'industrie agro-alimentaire, et nous sommes prêts à faire plus d'efforts", a-t-il dit, ajoutant que toutes les conditions sont réunies pour attirer les investisseurs activant dans l'agroalimentaire, l'agriculture, ainsi que dans les autres industries ".

Le ministre a réaffirmé son engagement à travailler davantage pour répondre à toutes les demandes des investisseurs dans la wilaya de Bouira, ainsi qu'à l'échelle nationale, " afin de booster le secteur industriel et agricole ", a-t-il dit.

Il a saisi l'occasion pour saluer les autorités locales pour leurs efforts " considérables" pour le raccordement des zones industrielles et des périmètres agricoles, grâce auxquels, "nous avons réalisé tous ces projets importants et nous allons poursuivre notre travail avec cette même cadence en vue d'atteindre les objectifs tracés dans le programme du gouvernement visant à couvrir tous les périmètres agricoles ainsi que les zones industrielles et les zones d'activités en énergie", a-t-il souligné.

M. Arkab a aussi salué la société Sonelgaz pour ses efforts dans ce domaine." Sonelgaz a fait de grands pas ces dernières années pour couvrir les besoins en électricité et en gaz dans le secteur agricole et industriel et des citoyens à Bouira ",

Le ministre, qui a visité la zone industrielle d'Oued El Bardi, a écouté un exposé sur le secteur de l'énergie et les projets liés notamment au raccordement des zones industrielles de Sidi Khaled à Oued El Bardi et de Dirah.

La zone industrielle de Sidi Khaled qui abrite des dizaines de projets, a déjà été alimentée en énergie électrique pour permettre aux investisseurs de réaliser et de mettre en service leurs projets, dont 14 sont déjà opérationnels. Quant à la zone de Dirah, qui s'étend sur plus de 250 hectares, le ministre a assuré que "toutes les conditions sont réunies" pour son alimentation en énergie électrique afin de booster l'investissement industriel dans la wilaya qui jouit d'une position stratégique et dispose de toutes les potentialités nécessaires.

Au cours de sa visite, M. Arkab, s'est rendu également dans la localité enclavée de Zaouia (commune d'El Mokrani), où il a mis en service un projet de raccordement au réseau de gaz naturel au profit de 48 foyers pour un montant de près de 19 millions de DA et d'un autre au bénéfice de 148 foyers du village Ouzouaghen (commune d'Ath Mansour).

Le ministre a aussi mis en service un poste transformateur électrique d'une capacité de 30 KV dans la localité de Guemgouma (El Asnam). A M'Chedallah il a inauguré un projet de raccordement en électricité de plusieurs puits réalisés dans la localité dite Thamourth Ouzemmour au profit des investisseurs agricoles Alouache Amar et Mechnane Ali.

"Notre visite à Bouira est très importante, car elle nous a permis de mettre en service des réalisations énergétiques, surtout des postes transformateurs et de nouvelles sources électriques qui nous permettent aussi d'atteindre un taux de couverture de 71 % en ce qui concerne l'alimentation des périmètres agricoles et des zones industrielles et d'activité avec le concours et l'important apport de la wilaya et des autres services", a-t-il dit.

Avant de clôturer sa visite, le ministre a assuré que les efforts du secteur se poursuivent pour réaliser à l'avenir d'autres projets, dont un poste transformateur de 220/60 kv à Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira).