Algérie: 1e édition du concours national destiné aux élèves du cycle moyen, une symbolique profonde des valeurs de solidarité et de justice

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a affirmé, jeudi, que la 1ère édition du concours national destiné aux élèves du cycle moyen, lancé jeudi sous le thème "L'Algérie et les causes justes", revêtait une symbolique profonde, en incarnant les valeurs de solidarité et de justice auxquelles l'Algérie est fermement attachée.

Dans une allocution à l'occasion du lancement de ce concours au siège de l'APN, M. Boughali a précisé que cette initiative "pionnière et inédite au niveau de l'APN, reflète l'esprit d'innovation et d'ouverture sur les générations montantes".

Ce concours, poursuit-il, revêt "une symbolique profonde, en incarnant les valeurs de solidarité et de justice auxquelles l'Algérie est toujours attachée, car étant un pays qui a souffert des affres de l'occupation et connu la douleur des peuples en quête de liberté et d'indépendance", soulignant que l'Algérie, de par sa glorieuse histoire révolutionnaire et son expérience unique, "mesure parfaitement la valeur de la justice, de la liberté et du droit des peuples à l'autodétermination".

Dans ce sillage, il a rappelé que l'Algérie, qui a toujours défendu les causes justes dans le monde et l'égalité dans l'application du droit international, loin de la politique du double standard, "résistera à toutes les tentatives visant à porter atteinte à sa souveraineté et rejettera toute ingérence dans ses affaires intérieures".

Concernant les objectifs de ce concours, le président de l'APN a indiqué qu'il est porteur "d'un message noble visant à inculquer la conscience nationale et à renforcer l'esprit humanitaire chez nos élèves, qui représentent l'espoir de demain et le socle pour l'édification d'une Algérie victorieuse".

Il constitue également "une opportunité pour les encourager à la recherche et à la réflexion sur les causes justes auxquelles l'Algérie a toujours accordé un intérêt particulier et qu'elle a soutenues dans les fora internationaux", a-t-il ajouté.

A cet égard, M. Boughali a salué les efforts déployés pour assurer le succès de ce concours par les membres de la Commission de l'éducation chargée de son organisation, en coordination avec le ministère de l'Education nationale et en collaboration avec les ministères des Moudjahidine et des Ayants droit, de la Culture et des Arts, ainsi que le Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA).

Il a salué également l'initiative du président de la République de lancer un dialogue national inclusif qui, a-t-il dit, vise à "élargir la consultation sur les avant-projets des textes de lois pour procéder à la réforme institutionnelle et la doter d'une approche réaliste et globale assurant les conditions optimales pour servir le citoyen, renforcer la cohésion nationale et augmenter la résilience, de manière à consolider la souveraineté et l'indépendance de la décision nationale".

Au plan international, M. Boughali a tenu à saluer l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Ghaza, considérant qu'il s'agit là d'un "premier pas en vue de mettre fin aux souffrances du peuple palestinien frère et une lueur d'espoir pour réaliser la stabilité dans la région".

Dans ce sillage, il a réaffirmé la position de l'Algérie en faveur d'"une solution globale et juste à même de garantir aux Palestiniens le recouvrement de leurs pleins droits sur leur terre, avec à leur tête l'établissement d'un Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale".