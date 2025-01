Algérie: Batna - La dépouille mortelle du moudjahid Lakhdar Benchaïba inhumée au cimetière d'Arris

Batna — La dépouille mortelle du moudjahid de la première heure Lakhdar Benchaïba appelé Abdelhafidh, décédé mercredi soir à l'âge de 98 ans suite d'une longue maladie, a été inhumée jeudi après-midi au cimetière d'Arris, dans la wilaya de Batna.

L'enterrement du défunt né à Ichemoul s'est déroulé en présence des autorités civiles et militaires des daïras d'Ichemoul et d'Arris, de moudjahidine et d'une foule de citoyens.

Le défunt appartenait à une famille révolutionnaire dont la maison à dechrat Ouled Moussa sur les hauteurs d'Ichemoul avait accueilli la réunion historique tenue sous la présidence de Mustapha Ben boulaïd pour la distribution des armes aux premiers groupes de moudjahidine chargés de mener les opérations armées annonçant le déclenchement de la révolution le 1er novembre 1954, a rappelé à l'APS le secrétaire de wilaya des moudjahidine, EL Abed Rahmani.

Suite au décès du moudjahid Lakhdar Bechaïba, le ministre des Moudjahidine et Ayant-droits, Laïd Rebiga, a adressé une lettre de condoléances affirmant " avec une immense tristesse, j'ai reçu la nouvelle du décès du défunt moudjahid Benchaïba Lakhdar, officier de l'Armée de libération nationale et un des moudjahidine de la première heure de la glorieuse révolution libératrice qu'Allah lui accorde sa clémence ".

Il a ajouté que " devant ce grand malheur, je ne peux que présenter à sa famille honorable et ses compagnons de combat mes sincères condoléances priant Allah de l'accueillir en son immense clémence et de l'accepter aux côtés des prophètes et des saints qui sont la bonne compagnie ".