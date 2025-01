Algérie: Intempéries - Poursuite des opérations de réouverture des routes bloquées par la neige

Alger — Les opérations de réouverture des routes bloquées par la neige suite aux intempéries enregistrées dernièrement dans plusieurs régions du pays, se poursuivent, tandis que la circulation a été reprise au niveau de plusieurs routes nationales et chemins de wilaya.

Dans une déclaration à l'APS, jeudi, le responsable de la communication au Centre d'information et de coordination routière au Commandement de la GN, le Sergent-chef, Abdelhamid Amrani, a souligné que les unités de la GN étaient disponibles 24/24h sur le terrain pour assurer la sécurité des citoyens et rouvrir les routes à la circulation.

Dans ce sens, il a précisé que plusieurs tronçons restaient fermés à la circulation, notamment dans les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira, en raison de l'accumulation de la neige au niveau de deux routes nationales (RN) et d'un chemin de wilaya (CW), tandis que d'autres routes ont été rouvertes grâce aux efforts soutenus des services de la GN et des autorités locales.

Parmi ces routes connaissant une circulation difficile, figurent la RN 33 dans la wilaya de Tizi Ouzou, dans son tronçon reliant les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira, précisément au village Assoul (commune d'Aït Boumahdi), et la RN 15 dans son tronçon reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou, au niveau du col de Tirourda (commune d'Iferhounène).

Même situation sur le CW 253 dans son tronçon reliant la wilaya de Tizi Ouzou et Bejaia, plus précisément au niveau du col de Chellata (commune d'Illilten), tandis que la RN 30 et les deux CW 11 et 251, ont été rouverts.

Au niveau de la wilaya de Bouira, la RN 15 dans son tronçon reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou demeure fermée à la circulation au niveau du col de Tirourda (commune d'Aghbalou). Idem pour la RN33 dans son tronçon reliant les deux wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, plus précisément au niveau de la région d'Akouker (commune de Bechloul) et de Tikjda (commune d'El Asnam).

Pour ce qui est de la wilaya de Bejaia, la RN 26A, ainsi que les routes n 106, 76 et le CW 135 dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, ont été rouverts. En outre, le trafic routier a été repris dans les routes n 9, 9A,76 et 170 dans la wilaya de Sétif, outre le CW 135 dans la wilaya de Jijel.

A cette occasion, le Sergent-chef a invité les conducteurs à faire preuve de la vigilance et de prudence et à s'informer de la situation des routes de manière continue.