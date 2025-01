Algérie: La SEAAL se dote de deux structures clientèle à Djisr Kasantina

Alger — La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a ouvert, jeudi, un nouveau siège de l'Unité grands comptes ainsi qu'une nouvelle agence clientèle, et ce, à Ain El Malha (commune de Djisr Kasantina-Alger), a-t-elle indiqué dans un communiqué.

L'Unité grands comptes est "dédiée aux clients stratégiques qui représentent une part significative de son activité: 18% du chiffre d'affaires eau et assainissement et 32% du chiffre d'affaires travaux et prestations, pour un volume facturé de 13% du total", précise la SEAAL.

Cette nouvelle structure propose "un accompagnement personnalisé pour les industriels, administrations et institutions de l'Etat via des solutions innovantes afin d'optimiser la gestion de l'eau et de l'assainissement ainsi qu'un suivi dédié et permanent assuré par des experts du domaine", ajoute la même source.

S'agissant de la nouvelle agence clientèle, située à la cité AADL 116 logement à Ain el Malha, "elle apportera de nombreux avantages aux habitants des agglomérations environnantes comme Djisr Kasantina, Ain Naadja et une partie de Birkhadem, avec un accès simplifié aux services SEAAL, une prise en charge rapide et efficace de leurs demandes, un traitement optimisé des réclamations liées à la facturation et un accompagnement personnalisé pour les nouveaux branchements", souligne la société.

Il s'agit, note le communiqué, d'une initiative qui s'inscrit "pleinement dans la politique nationale de rapprochement entre l'administration et les citoyens, conformément aux orientations des hautes autorités de l'Etat".