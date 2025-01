Algérie: Femme rurale - Des formations adaptées aux spécificités de chaque région

EL Tarf — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a indiqué, jeudi à El Tarf, que son département veillera à encadrer des formations dans les wilayas du pays, au profit de la femme rurale, "selon un plan d'action adapté aux spécificités de chaque région".

Ces formations, fondées sur les caractéristiques socio-économiques de chacune des régions, "s'inscriront dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'intégration économique de la femme rurale", a-t-elle souligné lors du lancement d'une formation au profit de la femme rurale dans les spécialités agricoles, au sein de la Chambre de l'artisanat et des métiers de la commune d'El Kala.

Mme Mouloudji a précisé, lors de sa visite de travail dans la wilaya d'El Tarf, que ces formations seront dispensées en coordination avec les centres de recherche, les universités, les chambres de l'artisanat et des métiers, les centres de formation professionnelle et les antennes régionales de l'Agence de développement social.

Lors de sa visite du Salon de la femme au foyer et de la femme rurale, bénéficiaires des mesures de soutien de l'Etat, la ministre a réitéré la volonté de son secteur d'accompagner ces femmes afin de concrétiser leurs idées sur le terrain par la création de petites entreprises.

Elle a ajouté que des espaces seront créés en coordination avec les collectivités locales, pour commercialiser les produits des femmes rurales et des artisanes afin de valoriser leurs activités et leurs efforts, avant de révéler que des expositions de femmes et de familles productives seront organisées en février pour présenter et promouvoir leurs produits.

Présidant le lancement d'une campagne de sensibilisation aux programmes et mécanismes d'intégration de la femme rurale dans le processus productif national, la ministre a indiqué que son secteur "a lancé, ce mois-ci, des campagnes de sensibilisation dans toutes les wilayas du pays pour présenter les différents mécanismes mis en place pour bénéficier des programmes de soutien fournis par l'Etat, notamment ceux de l'Agence nationale de gestion du microcrédit et ceux prévus dans la loi portant statut de l'auto-entrepreneur.

Mme Mouloudji avait présidé, à l'entame de sa visite, une cérémonie de signature d'une convention entre la direction de wilaya de l'action sociale et de la solidarité (DASS) et l'antenne locale de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Nesda), en présence du wali d'El Tarf, Mohamed Meziane.

Elle a également donné son feu vert pour le lancement d'une caravane médicale de solidarité au profit des personnes âgées qui sillonnera 7 communes frontalières de la wilaya, à savoir Souarekh, El Aioun, Raml Souk, Bougous, Ain El Assel, Zitouna et Ain Kerma.

La visite de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a également donné lieu à l'inspection de plusieurs structures relevant de ce secteur, telles que l'établissement de l'enfance assistée, à El Kala, et le foyer pour personnes âgées de la commune d'Ain El Assel.