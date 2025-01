Burkina Faso: Musique - Sana Bob dévoile son nouvel album « Ra Yamb Ye »

L'artiste Sana Bob a sorti son 9e album, intitulé « Ra Yamb Ye », le vendredi 10 janvier 2025, à Ouagadougou.

Le monde musical burkinabè a reçu un nouvel album en guise de contribution à l'effort de paix. En effet, l'artiste Sana Bob a présenté son 9e album en présence des chefs coutumiers, des membres de sa famille et ses fans, vendredi 10 janvier 2025, à Ouagadougou. Composé de neuf titres, le nouvel album dénommé « Ra Yamb Ye » reflète l'authenticité et l'engagement de Sana Bob à toujours offrir à ses fans une composition variée et authentique.

Les chansons abordent des sujets sociaux et la situation sécuritaire avec des messages universels qui touchent à l'essence de l'humanité. Les morceaux qui composent cet opus sont entre autres « Foo yaa Gandaoga biiga », « Zaabra naa samin », « Toga nin wawre », « Yarma », et « Tiid gomin ». A travers ces titres, l'artiste invite chacun à poser des actions pour la paix au Burkina Faso. Pour accompagner la sortie de cet album, Sana Bob a annoncé l'organisation de quatre concerts par mois.

Ces concerts permettront à l'artiste de parcourir le Burkina Faso en vue de renforcer ou tisser des liens avec ses fans. « Ra Yamb Ye » marque ainsi le début d'une tournée qui promet d'être un véritable vecteur de promotion de la culture burkinabè. Le reggae maker burkinabè, qui s'est fait connaître pour ses chansons engagées et sa capacité à toucher les coeurs, prouve une fois de plus avec « Ra Yamb Ye » qu'il reste une figure incontournable de la scène musicale nationale. Depuis son Kundé d'or en 2015, Sana Bob n'a cessé de démontrer son talent. Avec ce nouvel album, il consolide sa place parmi les grandes figures de la musique burkinabè. « C'est maintenant que je commence à avoir plus d'inspiration, je remercie Dieu pour cela » a-t-il déclaré.

Gustave KONATE

(Collaborateur)