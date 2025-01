Afrique de l'Ouest: Communauté burkinabè en Côte d'Ivoire - Prise de contact avec les nouveaux responsables diplomatiques et consulaires

Samedi 11 janvier dernier, les nouveaux responsables et agents de l'ambassade et des consulats généraux du Burkina Faso en République de Côte d'Ivoire, ont échangé avec une forte délégation de la communauté burkinabè dans l'enceinte du Consulat général à Abidjan.

Les nouveaux diplomates burkinabè en terre ivoirienne ont voulu cette rencontre de prise de contact et d'échanges, pour surtout rassurer les compatriotes de la continuité des services de l'ambassade à Abidjan, et des consulats généraux à Abidjan, Bouaké et Soubré. « Cette rencontre vise à couper court aux rumeurs sur la fermeture de l'ambassade et le rappel des diplomates », a déclaré monsieur Sansan Raphaël Kambou, Chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso à Abidjan.

Il a, par ailleurs, indiqué que les portes de leurs différentes structures restent ouvertes aux usagers pour tout besoin d'assistance. Saisissant l'occasion pour donner aux membres de la diaspora les nouvelles du pays, le Chargé d'affaires a fait savoir que le Burkina Faso se porte mieux et que les autorités multiplient les actions de sécurisation et de développement pour le bonheur des populations.

Sansan Raphaël Kambou a aussi invité ses compatriotes, à adhérer massivement au Fonds de soutien patriotique et à participer aux différentes initiatives de développement impulsées par les autorités burkinabè. La communauté burkinabè, à travers ses différentes composantes, s'est réjouie de l'initiative des responsables diplomatiques et consulaires, et les rassurant de leur soutien et accompagnement dans le cadre de leur mission.