Soudan: Des milliers d'enfants victimes de souffrances « inadmissibles », selon l'UNICEF

Il y a 14,6 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays au Soudan, plus que partout ailleurs dans le monde. Forcés de fuir leur maison à Khartoum, Altuma et ses enfants vivent dans cet abri sans toit.

Alors que le Soudan est ravagé depuis bientôt deux ans par une guerre civile, à laquelle s'ajoute désormais la famine, des milliers d'enfants de cette nation du nord-est de l'Afrique sont victimes de meurtres et de mutilations « inadmissibles », dénonce un haut responsable du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Entre juin et décembre 2024, alors que le conflit se propageait à travers le territoire soudanais, plus de 600 incidents de violations graves contre des enfants ont été signalés, indique le Directeur régional de l'UNICEF au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Edouard Beigbeder, dans une déclaration publiée mercredi.

Dans 80 % des cas, précise-t-il, il s'agissait de meurtres et de mutilations, principalement dans les États du Darfour, du Kordofan et de Khartoum.

Ces derniers seulement, alors que M. Beigbeder était en visite dans le pays, au moins 120 personnes auraient été tuées à la suite de bombardements à Omdurman, les 13 et 14 janvier. Les premiers rapports font état de victimes parmi les enfants.

Dans un autre incident, la semaine dernière, 23 enfants auraient été tués et neuf blessés par des bombardements dans l'État de Khartoum.

« Ce ne sont que des exemples parmi d'autres des violences inadmissibles contre les enfants », déplore le Directeur régional.

Depuis le début du conflit, en avril 2023, des milliers d'enfants ont été tués, blessés, victimes de violences sexuelles ou enrôlés dans le conflit par les parties belligérantes.

Famine et épidémies

En 2025, l'UNICEF estime ainsi que 770.000 enfants de moins de cinq ans souffriront de la forme la plus mortelle de malnutrition, la malnutrition aiguë sévère.

Le Soudan est en effet le seul pays au monde à être officiellement frappé par la famine. Cette dernière est désormais présente dans cinq zones du sud et de l'ouest du pays, dont les camps de déplacés de Zamzam, Salam et Abou Chouk, au Darfour du Nord, et les communautés d'accueil et camps de déplacés de la région des monts Nouba.

Selon les dernières estimations, au cours des trois prochains mois, cinq nouvelles localités, toutes situées dans l'Etat du Darfour du Nord, seront également touchées et 17 autres zones sont considérées comme étant à risque.

« J'ai visité un centre de stabilisation à Port Soudan où certains de ces enfants sont soignés et j'ai pu constater de mes propres yeux à quel point il est essentiel de leur fournir des soins rapides et vitaux », rapporte le responsable de l'UNICEF dans sa déclaration.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour apporter de l'aide aux enfants et à leurs familles dans tout le Soudan», ajoute-t-il.

En 2024, l'UNICEF et ses partenaires ont fourni des services de conseil psychosocial, d'éducation et de protection à 2,7 millions d'enfants et à ceux qui en ont la charge au Soudan. L'agence a également fourni de l'eau potable à plus de 9,8 millions d'enfants et familles et examiné 6,7 millions d'enfants pour détecter les cas de malnutrition.

Entraves à l'aide

« Le conflit en cours rend la livraison de fournitures vitales dans tout le pays extrêmement difficile », déplore par ailleurs M. Beigbeder, citant notamment des retards liés à l'obtention d'autorisations, à des points de contrôle et à des inspections, en plus des problèmes de sécurité.

Le Directeur régional de l'UNICEF appelle ainsi le gouvernement du Soudan et toutes les autres parties concernées à garantir un accès durable, sans entrave et sûr pour atteindre les enfants dans le territoire soudanais.

« La fin du conflit est le seul moyen de garantir que les enfants du Soudan puissent accéder à l'aide humanitaire vitale, retrouver un sentiment de sécurité et avoir une chance de reconstruire leur avenir sans les horreurs de la guerre », déclare-t-il.