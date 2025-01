Cote d'Ivoire: Colère des cacaoculteurs face à leurs difficultés économiques

En Côte d'Ivoire, les autorités durcissent le ton concernant la fuite de produits agricoles de rente vers les pays voisins. Jeudi 16 janvier 2025, le procureur de la République a annoncé l'interpellation de dix personnes suite à la saisie d'un camion transportant quatre tonnes de café brut vers le Mali. Une information judiciaire a été ouverte. Dans le même temps, certaines organisations de planteurs, attirent l'attention sur les difficultés liées à la commercialisation de leur production.

Face à la presse, le Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire dresse un état des lieux critique des conditions des planteurs de cacao : baisse de la production, difficultés à s'adapter aux changements climatiques et surtout, une commercialisation défavorable des fèves de cacao.

Selon Moussa Koné, le président du Synap CI, le prix fixé le 1er octobre 2024 à 1 800 francs CFA au kilo - 2,74 euros au kilo - pour la grande traite, est trop bas. Cela contribue en partie, selon lui, à la fuite de produits agricoles vers des pays voisins. « La problématique qu'ils appellent trafic vient du fait qu'il paye mal le cacao. Un planteur prend son cacao à 2 km de son champ, on le paye 5 000 [francs CFA - 7,62 euros, NLDR]. Et on veut le contraindre de faire 500 km pour le vendre à 1 800. L'intelligence humaine ne peut pas accepter ça. ».

Les autorités estiment que le prix de 1 800 francs CFA par kilo est historiquement haut. Mais sur le terrain, certains planteurs disent ne pas rentrer dans leurs fonds. « Le système qui est le Conseil café-Cacao a mis en place avec la vente anticipée nous a causé beaucoup de tort. C'est un système qui a montré ses limites. Aujourd'hui, le moment encore ou le coût monde atteint plus de 10 900 dollars [par tonne - environ 10 500 euros par tonne, NDLR], pointe Moussa Koné. Vous voyez, nous, on est en difficulté. Les paysans sont en train de s'appauvrir chaque jour. On fait cette conférence de presse pour interpeller le gouvernement, pour dire qu'il y a urgence. »

50 000 tonnes de cacao vendues illégalement

Il n'y a pas de chiffres précis, mais les exportateurs parlent de près de 50 000 tonnes de produits agricoles illégalement vendus vers les pays voisins, au dernier trimestre 2024. Cela représente une perte considérable, selon Jean-Mikael Kouassi, le président de la ligue ivoirienne des produits agricoles : « Il y a des pistes qui servent une voie de déserte. Il y a également des voies fluviales que les contrebandiers utilisent, donc ce sont des milliards de francs CFA qui s'en vont là-bas. C'est un manque à gagner criant pour notre économie. »

Cette semaine, l'état-major de l'armée a annoncé la suspension de plusieurs responsables administratifs, sécuritaires et militaires dans le département de Sipilou, impliqués dans ce phénomène. L'armée a assuré la poursuite de ses opérations de contrôle le long de la frontière, notamment à l'ouest du pays.