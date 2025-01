Tunisie: 'Potières de Sejnane - Sans tour ni four' nouvel ouvrage édité en janvier 2025 par l'AMVPPC

Tunis — La poterie de la région de Sejnane, près de Bizerte, savoir-faire ancestral qui se transmet de grand-mère à petite fille inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, est au coeur d'un nouvel ouvrage qui s'intitule "Potières de Sejnane - sans tour ni four" paru en janvier 2025.

Les savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane constituent un bien du patrimoine culturel national qui est inscrit depuis 2018 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Cet opus en format moyen est édité par l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) aux Editions du patrimoine Maghreb Méditerranée (EPMM/Alif). La première édition composée de 71 pages est publiée dans la collection Saveurs et savoir-faire, des éditions Alif.

La première couverture porte des photos de poteries emblématiques de Sejnane qui s'écrit parfois Sajnene. "La poterie de Sejnane raconte une histoire où le temps se perd dans les brumes du temps, où un passé lointain devient présent et avenir. C'est aussi l'histoire d'un terroir généreux en argile qui devient de l'or entre les mains des potières", peut on lire sur la deuxième de couverture.

Le livre est composé de textes de Viviane Bettaieb, une Française passionnée par l'histoire de la Méditerranée qui écrit des textes pour différentes maisons d'édition. Née en 1949 en France, Viviane Bettaïeb étudie la photographie, le théâtre et le cinéma à la faculté de Censier, à Paris, de 1970 à 1973. Puis elle s'installe en Tunisie où elle dirige le département pour enfants dans la maison d'éditions Alif-les éditions de la Méditerranée, fondée par Mohamed Salah Bettaïeb.

La documentation et les sources orales sont recueillies par Ahlem Jami Guesmi alors que la recherche iconographique est réalisée après Ghada Attig. Les photographies ont été prises par Mohamed-Salah Bettaieb dans l'atelier de Sabiha Ayari où on y voit des potières en train de travailler sur différentes pièces en poterie.

Les photographies suivent les potières dans toutes les étapes de production des poteries et leur vie quotidienne rythmée par le travail et les tâches ménagères jusqu'à la commercialisation des poteries généralement mises en vente sur le bord de la route mais aussi le jour du marché hebdomadaire et dans les salons d'artisanat.

"Potières de Sejnane - sans tour ni four" est un voyage dans les coulisses d'un savoir-faire ancestral avec les potières de Sejnane. Le livre est composé de cinq chapitres : "Un pays, des femmes potières", Sans argile et la main des femmes, rien ne sera", "De la poésie gestuelle. Dans l'atelier de Sabiha", "Arisane ou artiste? les potières franchissent la frontière", "Pour que demeure la beauté du geste".

Cet ouvrage rend « hommage à Ommi Jomaâ qui n'a jamais cessé depuis cinquante ans de sculpter et de décorer des figurines animales et humaines. La perfection du modelage, l'expressivité des sujets reproduits, la maitrise et la délicatesse du décor en ont fait des œuvres d'art convoitées par les collectionneurs. Connue sur le marché international, la doyenne des potières ne travaille plus que sur commande. »

Deux photographies d'elle sont visibles dans les premières pages du livre; l'une datant de 1974 montrant la potière, avec une autre femme, en costume traditionnel et portant des bijoux traditionnels en argent, qui sont en train de travailler sur des figurines. Sur l'une des photos, assez récente et prise en 2024, on voit Ommi Jomaâ portant une figurine humaine bien finie où est inscrit, en guise de signature, son prénom en lettres arabes.

"Dans le Nord-Ouest tunisien, par la route le reliant à Tunis, à 120km de la Capitale, se trouve le bourg de Sejnane, tapis au coeur du massif des Mogods", écrit l'autrice au début du chapitre "Un pays, des femmes potières", dans lequel elle décrit le cadre naturel dominé par la montagne et la verdure et «un littoral rocheux et escarpé et de vastes champs dunaires, d'une beauté à couper le souffre ». Elle décrit le cadre général dans la région de Sejnane et revient sur l'histoire millénaire d'une zone ayant abrité les premières populations d'Afrique du Nord, les autochtones, ancêtres des Berbères ou Imazighen, qui signifie les hommes libres.

"Dans les Mogods, la présence humaine est très ancienne comme en témoigne une centaine de sculptures encore présentes dans le paysage", indique l'autrice tout en argumentant ses textes de données historiques et bibliographiques.

Le livre ne manque pas de préciser l'existence de la poterie comme savoir-faire ancestral assez répandu dans tout le territoire tunisien, du Nord au Sud. «En Tunisie, la poterie modelée survit dans les campagnes, dans le Nord, dans le Sahel, dans le Cap Bon, dans le Sud et l'extrême sud. Dans massif des Mogods, la poterie de Sejanane se singularise par sa finesse, l'originalité de la beauté de son décor ».

La poterie de Sejnane au patrimoine mondial de l'Unesco

Selon les données publiées sur le site de l'Unesco, les savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane ont trait à la pratique consistant à utiliser une technique particulière pour produire des artefacts en terre cuite pour la maison, notamment des ustensiles de cuisine, des poupées et des figurines animalières inspirées par l'environnement.

Toutes les étapes de la production sont accomplies par des femmes, qui vendent également les poteries dans le village et sur le bord des routes avoisinantes.

L'argile est généralement extraite dans les lits d'oueds, puis elle est débitée en mottes, concassée, purifiée et détrempée avant d'être pétrie et façonnée. Une fois cuites, les poteries sont décorées de motifs géométriques bicolores rappelant les tatouages traditionnels et les tissages berbères. Les hommes participent à la vente, ce qui fait de cet artisanat familial un outil de promotion de la cohésion familiale.

Les connaissances et savoir-faire relatifs à cet artisanat de la poterie manuelle à Sejnane sont transmis dans le cadre d'un enseignement traditionnel et informel au sein des communautés où les jeunes filles sont encouragées à apprendre cet art du feu en plus de leur scolarité. L'Office national de l'artisanat dispense également des cours de formation pour les jeunes femmes de la communauté qui souhaitent se consacrer à cette activité.