Sénégal: Le président Bassirou Diomaye Faye promet une grande réforme de la justice

Le chef de l'État sénégalais présidait sa première rentrée des cours et des tribunaux depuis son arrivée au pouvoir en mars 2024. Une cérémonie devant les principaux acteurs du système judiciaire, les magistrats et avocats du pays pour faire un état des lieux et donner les impulsions du pouvoir alors que Bassirou Diomaye Faye a promis d'améliorer le fonctionnement de la justice sous son mandat.

Renforcer l'indépendance de la justice et la rapprocher des citoyens au nom desquels elle est rendue... Jeudi 16 janvier encore, Bassirou Diomaye Faye a rappelé cette double injonction aux acteurs du système judiciaire.

« Le monde judiciaire à des défis immenses à relever et doit s'ouvrir aux questionnements, à la remise en cause, au changement et à la modernisation. Car l'exigence d'un contrat social repensé nous interpeller tous. Les justiciables doivent sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument d'arbitraire. Chaque juge, dans l'intimité de sa conscience, doit toujours interroger son propre rapport à l'éthique et à la vérité. Et dire le droit sans céder l'injustice qui jusqu'ici, pour que plus jamais la récente histoire qui a traversé la période 2021-2024 ne se reproduise. »

Le président du Sénégal se sait très attendu sur le sujet de l'indépendance de la justice. Le bâtonnier de l'ordre des avocats, lui est rappelé ce vendredi. Il a aussi rappelé les 30 recommandations qui avaient été faites par la société civile à l'issue des Assises de la justice en mai 2024, comme celle d'avoir une Cour constitutionnelle avec des juges qui ne seraient plus nommés par le président. Des réformes qui attendent désormais d'être adoptées.