Burkina Faso: Promotion immobilière - Sablux Holding pose ses valises au pays

C'est officiel, Sablux Holding, un groupe expert confirmé dans le BTP et l'immobilier de standing, est présent au Burkina. L'inauguration de sa nouvelle filiale a eu lieu le vendredi 10 janvier 2025 à Ouagadougou.

Fondée en 2009 par deux Sénégalais, messieurs A. Lamine Ndiaye et Souleymane Diallo, respectivement PCA et DG de Sablux Holding, ce groupe est la preuve que des promoteurs africains peuvent rivaliser avec les plus grands acteurs internationaux en termes de qualité, d'innovation et de performance. Aujourd'hui, Sablux, c'est 11 filiales couvrant toute la chaîne de valeur immobilière ; 88 projets lancés dont 49 livrés et une croissance annuelle moyenne de 43 % sur les 5 dernières années avec plus de 3 100 emplois.

Malgré ces résultats appréciables, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin si tant est qu'il faut « faire mieux pour nous-mêmes, par nous-mêmes ». Et pour se faire, le groupe a ouvert au Burkina une nouvelle filiale. La cérémonie d'inauguration de cette filiale, l'aboutissement d'un rêve partagé, d'une ambition africaine et de la vision de bâtir un continent par ses propres forces, a eu lieu en présence d'un parterre de personnalités. Etaient présents le président du Conseil du patronat burkinabè, M. Idrissa Nassa, des anciens ministres (Lionel Bilgo et Nestor Bassière) et Son Excellence M. Mbaba Coura Ndiaye, ambassadeur du Sénégal au Burkina.

Cela dit, le choix du pays des hommes intègres n'est pas fortuit, à en croire le DG de Sablux Holding. Il justifie cela par le fait que le Burkina occupe une place toute particulière dans leur stratégie de croissance et de contribution au développement africain. Mais au-delà, selon ses dires, c'est un pays dont ils ont découvert les immenses potentialités humaines et économiques, la chaleur de son accueil et la vision de ses dirigeants.

En un mot : « Ce pays est un exemple de résilience, d'ingéniosité et de solidarité », a expliqué Souleymane Diallo. En retour, Sablux s'engage à créer des infrastructures de qualité ; participer activement au développement économique, en créant des emplois locaux, en formant des talents, et en valorisant les ressources humaines du Burkina mais aussi à renforcer la coopération régionale, a promis le DG. De plus, aux yeux du directeur général de Sablux Burkina Faso, M. Léopold Manga, il ne faut pas voir en ces engagements que des mots. Car, dira-t-il : « Nous avons la certitude que nous contribuerons à l'essor de l'immobilier au Burkina ».

L'un dans l'autre, l'arrivée de Sablux dans notre pays constitue, de l'avis de M. Amed Sory, directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, une avancée significative pour répondre aux besoins croissants de notre population en matière de logements et ce, d'autant plus que le groupe a une expérience confirmée dans le BTP et l'immobilier de standing. Dès lors, en tandem « nous pouvons bâtir un avenir où chaque citoyen dispose d'un logement décent et où nos villes sont des modèles de développement durable », a-t-il affirmé avec confiance.