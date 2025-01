Ile Maurice: Ehsan Juman déplore l'absence de «fire certificate»

Un incendie s'est déclaré au marché central de Port-Louis en fin d'après-midi, le mercredi 15 janvier 2025, vers 17 h 45. Le feu a touché un étal de la section dédiée à la vente de vêtements et de produits artisanaux, dans la partie appelée New Wing. Quatre étals ont été concernés par l'incendie. Grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, les flammes ont été maîtrisées, limitant les dégâts à une partie d'un étal. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. L'incendie a été circonscrit aux alentours de 18 h 30. Les marchands de la New Wing soulignent qu'un manque de maintenance est à l'origine de cet incendie.

Coolen Maya Krishna, dont l'étal a pris feu, pense que le sinistre a été causé par un problème au niveau des fils électriques. Il blâme les inspecteurs de la municipalité de Port-Louis pour l'absence de maintenance dans le marché. «Il y a des fils électriques qui ont fait un court-circuit, ce qui a provoqué de petites flammes, puis un incendie a embrasé les vêtements. Tous mes articles sont partis en fumée, et j'ai subi une perte de plus de Rs 1 million», déplore-t-il.

Il souligne également qu'au moment de l'incendie, il y avait des fire hoses et un fire hydrant pour éteindre les flammes, mais ces équipements étaient entreposés dans une petite structure juste à côté de l'étal qui a pris feu. «Quand les inspecteurs de la municipalité de Port-Louis sont venus, ils ne savaient pas où était la clé pour ouvrir le cadenas. Le feu aurait pu être maîtrisé à temps si cette clé avait été disponible.»

Une autre remarque faite par Maya Krishna concerne l'absence d'extincteurs dans le marché. «Cela fait plus de sept ans que les inspecteurs ont retiré les extincteurs pour les remplacer, mais cela n'a jamais été fait. Il ne reste que les emplacements des extincteurs.» Le marchand ajoute qu'il n'y a pas eu de maintenance au niveau des installations électriques depuis plus de 12 ans.

Enquête en cours

Hier matin, tous les étals de la New Wing étaient fermés et n'ont pas pu fonctionner, car le CEB procédait à une enquête et à des vérifications des câbles électriques.

Ehsan Juman, député de la circonscription n°3, s'est rendu au bazar hier vers 11 h 30. Après avoir constaté les dégâts de l'incendie et s'être entretenu avec les autorités, il a assuré que les autres étals de la New Wing pourraient de nouveau être opérationnels dans l'après-midi, sauf les quatre étals touchés. «Nous sommes dans un vrai bazar. Il faut un vrai changement ici et un travail de fond. Nous avons évité le pire», a-t-il déclaré. Selon lui, le bazar de Port-Louis n'a pas de fire certificate.

Contacté, Mamode Isoop Nujurally, lord-maire de Port-Louis, a indiqué qu'il avait effectué une visite sur place le jour de l'incendie pour constater les dégâts. Concernant les problèmes liés aux extincteurs et au fire certificate, il a souligné qu'une enquête est en cours pour déterminer ce qui s'est passé.

La police du marché central, assistée des enquêteurs de la CID de Port-Louis Sud, a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incident.