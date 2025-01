Ile Maurice: Boxe - Merven Clair motivé par ce défi

L'année 2025 débute sur les chapeaux de roues pour Merven Clair. Le boxeur va, en effet, livrer un combat professionnel le 24 janvier lors de l'AFBC Solidarity and Fraternity Gala Night à Tunis. Il affrontera le Togolais Kokou Vinyo De Souza dans un duel comprenant 6 reprises de 3 minutes chacune. Ce gala est organisé par la fédération tunisienne en collaboration avec la Confédération Africaine de Boxe.

«L'Association mauricienne de Boxe (AMB) a reçu l'invitation pour ce combat professionnel vers le 20 décembre dernier. La proposition a été faite à Merven Clair et il a tout de suite accepté. Mais nous étions dans une période ou les boxeurs entraient en repos et de récupération. Mais Merven voulait saisir cette chance. Je lui ai préparé un programme et il a continué à travailler. Je l'ai suivi et quand le centre national de boxe a rouvert ses portes, nous avons poursuivi la préparation et elle va continuer jusqu'à notre départ le 21 janvier», indique l'entraîneur, Josian Lebon qui accompagnera Clair en Tunisie.

«Un combat professionnel est loin d'être facile mais on fera le maximum. Personnellement, je n'ai jamais fait de combat professionnel dans ma carrière de boxeur mais j'ai côtoyé des professionnels lorsque j'ai effectué des stages en France notamment. J'ai vu quelques combats du Togolais en amateur et nous allons mettre en place une stratégie», ajoute le technicien.

Merven Clair est très motivé. «Ma préparation se passe bien. Quand l'invitation pour le combat est arrivée, nous étions en période festive mais j'ai continué à me préparer en faisant de la course à pied, du cardio. Apres, quand le gymnase a rouvert ses portes, avec mon entraîneur, on a poursuivi avec un plan de travail efficace. Les jeunes de la sélection nationale m'ont bien aidé en tant que sparring-partners. Je me sens bien dans ma peau. Je suis dans ma bulle, je suis concentré. Quant à mon adversaire togolais, je ne le connais pas mais je ne sous-estime personne. Je ferai de mon mieux», confie le pugiliste originaire de Rodrigues.

A noter que les billets d'avion et les frais d'hébergement sont pris en charge par le comité organisateur.