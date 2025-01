Maroc: Zagora - La Fondation Mohammed V pour la Solidarité organise du 17 au 19 janvier une campagne de chirurgie de la cataracte

Rabat — La Fondation Mohammed V pour la Solidarité entame les activités de son programme des campagnes médicales de proximité 2025, visant à rendre les soins de santé de base plus accessibles aux populations vivant dans des zones reculées et à leur fournir également des prestations spécialisées de chirurgie, à travers une opération de chirurgie de la cataracte ambulatoire qui sera organisée du 17 au 19 janvier dans la province de Zagora.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre des actions complémentaires adossées au programme de santé numérique des Unités Médicales Mobiles Connectées - Fondation Mohammed V pour la Solidarité (UMMC - FMVS) mis en oeuvre en novembre 2023, est spécialement dédiée aux habitants des communes de Fezouata et Taghbalt, identifiés comme atteints de cataracte lors de leur suivi médical dans les unités de Tinfou El Berrania et Ait Mnad.

A travers cette action solidaire, 150 interventions chirurgicales ophtalmiques seront prises en charge, offrant ainsi à de nombreux patients la possibilité de recouvrer la vue et d'améliorer leur qualité de vie, indique la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans un communiqué

Un dispositif d'intervention conséquent a été mis en place sur le site de l'UMMC - FMVS de Tinfou El Berrania, situé à 42 km de la ville de Zagora, conformément aux normes de sécurité et de qualité sanitaires, souligne la même source.

Ce dispositif comprend les installations existantes de l'UMMC - FMVS, mais également des espaces d'accueil et 5 unités médicales spécialement déployées pour cette opération, incluant des blocs chirurgicaux, une unité de consultations en ophtalmologie, une unité de biologie et une pharmacie, organisés selon le parcours pré et post-opératoire de la chirurgie de la cataracte.

Une première phase d'examens, réalisée 48 heures avant la chirurgie, englobe des consultations ophtalmiques et un bilan biologique, afin de vérifier l'état de santé des patients diagnostiqués et valider leur éligibilité pour l'intervention chirurgicale, relève le communiqué, notant que pour faciliter le déplacement des populations, les autorités locales assurent le transport depuis les douars d'habitation, pour permettre aux bénéficiaires d'accéder au site de la campagne dans les meilleures conditions.

Pour garantir la qualité des soins et de l'accompagnement, un effectif de 50 personnes ressources a été mobilisé. Ce groupe comprend les médecins, les assistantes sociales et l'équipe logistique de la Fondation, ainsi que des spécialistes bénévoles mis à disposition par l'Association Marocaine Médicale de Solidarité (AMMS).

Parmi ces spécialistes figurent des ophtalmologues, des réanimateurs et des chirurgiens ophtalmologistes. L'AMMS apporte également son soutien logistique en fournissant deux unités de chirurgie ophtalmique composée de quatre blocs opératoires.

La mise en oeuvre de cette campagne solidaire repose sur une étroite collaboration entre la Fondation, les autorités locales, la Délégation Provinciale de la Santé et de la Protection Sociale, et l'AMMS. Cette organisation garantit une prise en charge optimale des bénéficiaires et une coordination efficace sur le terrain.

En 2024, la Fondation a mené 4 campagnes de chirurgie de la cataracte dans les provinces d'Amizmiz, de Chichaoua, de Sefrou et de Boulemane, permettant la prise en charge de 398 interventions chirurgicales et la réalisation de 833 consultations ophtalmiques.

En parallèle, la Fondation a soutenu l'organisation de 3 caravanes multidisciplinaires et de chirurgie de la cataracte, mises en oeuvre par des associations médicales partenaires dans les provinces de Tan Tan, de Tétouan et de Benslimane. Ces caravanes ont permis la prise en charge de 136 interventions chirurgicales, 320 consultations ophtalmiques et 2.606 prestations de soins multidisciplinaires.

Le programme UMMC - FMVS vise à améliorer l'accessibilité aux soins dans les zones rurales et éloignées via une offre de soins locale combinant la médecine générale et la télé-expertise dans diverses spécialités. Ces réalisations témoignent de l'engagement continu de la Fondation pour rapprocher les soins de santé des populations démunies issues du monde rural et améliorer leur qualité de vie, conclut le communiqué.