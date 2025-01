Cote d'Ivoire: Abengourou - Guy Derbé succède à Dr Séverin Kouka à la tête de l'Amicale des Directeurs régionaux

La préfecture de région de l'Indénié-Djuablin a accueilli, le 9 janvier 2025, une cérémonie solennelle marquant la passation de charges à la présidence de l'Amicale des Directeurs Régionaux et Chefs de Service d'Abengourou (ADICAB). À cette occasion, Dr Séverin Kouka, président sortant, a officiellement transmis les rênes de l'amicale à M. Guy Derbé, élu le 19 décembre 2024 pour un mandat de trois ans.

La cérémonie, empreinte de convivialité, s'est déroulée en présence de M. Kouadio Kouassi Eugène, préfet de région, et de nombreux directeurs régionaux et chefs de service. Dans son discours, Dr Séverin Kouka a tenu à rendre hommage à tous les préfets de région et aux anciens présidents de l'ADICAB qui se sont succédé à Abengourou. Il a également exprimé sa gratitude envers les membres de l'amicale, tout en réitérant sa disponibilité pour accompagner la nouvelle équipe dirigeante.

De son côté, Guy Derbé, le président entrant, a partagé sa joie et son engagement. « Ces mots de gratitude, d'engagement, de service et de don de soi taraudent mon esprit en ce début de mandat », a-t-il déclaré. Tout en saluant le travail remarquable de ses prédécesseurs, il s'est engagé à poursuivre leurs efforts avec dévouement.

Le nouveau président a également présenté ses priorités : réviser les textes régissant l'amicale, renforcer la solidarité et l'unité entre les membres, promouvoir l'entraide, et encourager une participation active au développement local. « Je veillerai sans défaillir à conduire l'amicale dans une unité retrouvée et une fraternité exemplaire », a-t-il affirmé avec conviction.

Prenant la parole, le préfet de région, M. Kouadio Kouassi Eugène, a salué la gestion efficace de l'ADICAB, tout en rappelant les défis liés à la gestion associative. Il a invité les membres à cultiver l'humilité et à bien distinguer les cadres associatifs des cadres professionnels. Le préfet a également rendu un vibrant hommage à Dr Séverin Kouka pour son efficacité, son humilité et son dévouement, avant d'exprimer son soutien total à Guy Derbé, qu'il a encouragé à maintenir la dynamique de l'amicale.

Cette cérémonie de passation de charges ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'ADICAB. Avec cette nouvelle équipe dirigeante, l'amicale ambitionne de renforcer la cohésion entre ses membres tout en répondant aux besoins collectifs. L'événement s'est achevé dans une ambiance conviviale, symbole d'unité et d'un engagement commun au service de l'amicale et du développement local.