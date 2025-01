Tunisie: Sports individuels - La boxe tunisienne bientôt rayée de la famille olympique ?

L'avenir de la boxe tunisienne risque d'être compromis avec les nouvelles exigences du Comité olympique international.

Etre compromis, cela veut dire que l'équipe nationale de boxe tunisienne risque de ne plus avoir le droit de participer aux Jeux olympiques. L'avertissement a été donné depuis des mois, et depuis des mois la Fédération tunisienne de boxe tire la sonnette d'alarme. Nous sommes à quelques jours de la dernière ligne droite.

Rappelons les faits : le 19 décembre 2024, le Comité olympique national (Cnot) a adressé une lettre à la Fédération tunisienne de boxe dans laquelle il l'invite à annuler son adhésion à l'ancienne et mondiale « International boxing » association pour adhérer à une nouvelle fédération internationale : la « Word Boxing ». Et la Fédération tunisienne de boxe (FTB)est pressée d'obéir, alors que c'est une décision souveraine qui implique même le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Cette décision est survenue suite au conflit entre l'IBA (International Boxing Association) et le CIO (Comité olympique international), ce dernier a demandé à tous les comités olympiques nationaux de presser les fédérations nationales de boxe de retirer leur adhésion de l'IBA. Lors de notre dernier entretien avec Zied Barbouch, président de la FTB, il nous a déclaré : « Nous pensons que retirer l'adhésion d'une fédération tunisienne d'une association internationale est une décision de souveraineté nationale qui doit être prise en concertation avec le Cnot, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération tunisienne de boxe (FTB). Nous avons écrit à notre ministère de tutelle pour lui décrire les tenants et les aboutissants de la situation et nous avons proposé une réunion tripartite ».

Cette réunion n'ayant pas eu lieu malgré tous les efforts de la FTB, le dossier est resté en suspens, alors que le compteur tourne, et le Cnot a envoyé de nouveau une autre lettre pressant la FTB d'intégrer la nouvelle fédération.

Mais voici que l'initiative est venue de la « Word Boxing » elle-même qui a invité le président de la fédération tunisienne, Zied Barbouch, et celui de la fédération égyptienne comme représentants du continent africain .

Ainsi, ces deux fédérations sont invitées au Caire du 18 au 21 juin pour discuter de la possibilité ou non de leur intégration à la nouvelle fédération internationale de boxe qui reste la dernière porte ouverte pour que la Tunisie puisse participer aux Jeux olympiques. L'enjeu est donc de taille et le risque est énorme .

Le président de la FTB a informé le ministre de la Jeunesse et des Sports de ces discussions de dernière chance. Du côté du ministère, c'est encore le silence radio.

Même s'il y a absence totale de diplomatie sportive, espérons au moins qu'il y aura une prise de conscience du risque qui se résume en une phrase : l'une des disciplines phares du sport tunisien la boxe risque d'être rayée de la famille olympique.