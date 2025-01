Algérie: Tenue de la 3e session des consultations politiques algéro-slovènes

Alger — Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounès Magramane, a coprésidé, jeudi à Alger, avec son homologue slovène, Marko Stucin, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et politiques, au Droit international et à la Sauvegarde des intérêts, la 3ème session des consultations politiques algéro-slovènes, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation du dialogue politique bilatéral, "a permis de passer en revue l'état des relations entre les deux pays, et les moyens de les renforcer dans divers domaines de coopération, notamment l'énergie, les mines, l'industrie pharmaceutique, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'intelligence artificielle et les technologies spatiales, et ce dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre de la déclaration conjointe signée le 30 août 2024 à Ljubljana, par les ministres des Affaires étrangères des deux pays".

Les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont également été évoquées lors de ces consultations politiques, notamment les développements au Proche-Orient et au Sahel ainsi que la question du Sahara occidental, conclut le communiqué.