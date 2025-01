Algérie: Le pays et le Sénégal œuvrent pour le renforcement de leurs relations bilatérales

Alger — Le ministre des Forces armées de la République du Sénégal, M. Birame Diop, a affirmé jeudi que l'Algérie et le Sénégal ont exprimé leur volonté d'oeuvrer pour renforcer davantage leurs relations bilatérales dans divers domaines.

Dans une déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Diop, envoyé spécial du président sénégalais, a indiqué qu'il était porteur d'un "message d'amitié et de fraternité au président de la République, mais également de félicitations suite à sa réélection à la tête de la magistrature suprême du pays".

"Durant l'entretien, nous avons passé en revue les grandes lignes de la relation entre l'Algérie et le Sénégal et nous avons convenu que cette relation était de très bonne qualité en mettant l'accent sur la nécessité de travailler ensemble, main dans la main, pour l'améliorer, la diversifier et l'élargir, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation de nos cadres et des hydrocarbures", a-t-il souligné, saluant l'expérience algérienne dans ce domaine.

L'Algérie et le Sénégal "sont aussi deux pays qui tiennent beaucoup à la solidarité internationale et à l'intégration africaine et ont décidé de se donner la main pour faire en sorte que toutes les institutions africaines soient capables d'accompagner leurs Etats dans l'atteinte des objectifs qu'ils se sont assignés", a-t-il conclu.