Algérie: Grèce - Volonté commune d'approfondir la coopération économique

Alger — L'Algérie et la Grèce aspirent à approfondir leur coopération économique pour la hisser au niveau de leurs relations historiques et politiques, a affirmé jeudi l'ambassadeur de la République hellénique, M. Nicolas Verghis.

"L'Algérie et la Grèce ont des liens d'amitié depuis l'antiquité et en tant que pays méditerranéens, elles aspirent à approfondir leur coopération économique afin qu'elle puisse se hisser au niveau de leurs relations historiques et politiques", a déclaré M. Verghis à l'issue de la cérémonie de remise de ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

"J'ai eu une discussion fructueuse avec le président de la République et nous avons décidé d'approfondir nos relations économiques afin qu'elles se hissent à la hauteur de nos relations historiques et politiques", a-t-il précisé.

Rappelant que son pays entame son mandat au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanant, l'ambassadeur a indiqué que la Grèce "aspire à une coopération fructueuse avec l'Algérie", soulignant que les deux pays "partagent les mêmes valeurs, le respect du droit international, la non ingérence dans les affaires des autres pays et l'attachement au principe de la Charte des Nations unies".

Le nouvel ambassadeur a annoncé, par la même occasion, "la tenue prochaine de consultations politiques entre les deux pays et une réunion ministérielle mixte pour promouvoir et élargir les relations bilatérales".