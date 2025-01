Algérie: Le complexe de trituration de graines oléagineuses Kotama Agrifood bientôt en phase de production

Jijel — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb, a indiqué, jeudi à Jijel, que le complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huiles végétales "Kotama Agrifood", situé à Bazoul (commune de Taher), entrera "bientôt" en phase de production.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya de Jijel, le ministre a souligné que cette entreprise économique entrera "prochainement" en phase de production "grâce aux ingénieurs algériens qui ont su relever le défi de relancer ce projet qui s'était trouvé dans une situation très difficile".

M. Ghrieb a ajouté que la situation actuelle en termes d'avancement des travaux est "encourageante", le taux de réalisation ayant atteint un niveau "très acceptable" et pourra bientôt produire la matière première pour l'huile ainsi que du tourteau.

La réalisation de ce projet relevant du groupe Madar, situé au port de Djen Djen, dans la commune de Taher, a atteint, à décembre 2024, un taux d'avancement de 92%, selon les explications fournies sur le site par les responsables du complexe qui ont souligné que l'usine, spécialisée dans l'extraction d'huiles végétales brutes à partir du soja, se compose d'une unité de trituration des graines oléagineuses et d'extraction des huiles végétales brutes, d'une unité de stockage de la matière première (soja) et d'une unité de stockage du produit final et de commercialisation des huiles.

Une fois opérationnel, le complexe sera en mesure de répondre à 40 % des besoins nationaux en huiles végétales brutes et à 60 % des besoins en tourteau (sous-produit solide obtenus après extraction de l'huile des graines oléagineuses, utilisé en alimentation animale).

D'autre part, lors de l'inspection d'un certain nombre d'entreprises économiques relevant de son secteur, telles que l'entreprise Jumagro à Taher (transformation des fruits et légumes) et la Société africaine du verre (Africaver) et l'usine de production de seringues médicales en plastique, dans la commune d'Emir-Abdelkader, M. Sifi Ghrieb a souligné "l'importance de se conformer aux normes de production internationales pour soutenir le développement économique local et renforcer la compétitivité des produits nationaux sur les marchés mondiaux, et de former les travailleurs à l'entretien des différents équipements afin d'assurer leur longévité".

Au complexe sidérurgique Algerian Qatari Steel, situé dans la zone industrielle de Bellara, dans la commune d'El Milia, le ministre a salué les résultats de ce partenariat algéro-qatari, le complexe étant considéré comme "une fierté de l'industrie algérienne".

Il a souligné, à ce propos, que son département soutiendra ce complexe pour réaliser la deuxième phase d'extension et atteindre une capacité de production annuelle de 4 millions de tonnes d'acier et dérivés.