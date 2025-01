Algérie: Le pays, un partenaire essentiel pour le Royaume-Uni en Afrique

Alger — L'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Algérie, M. James Robert Stephen Downer, a affirmé, jeudi, que l'Algérie est un partenaire essentiel pour le Royaume-Uni en Afrique.

"Nous considérons que l'Algérie est un partenaire essentiel pour le Royaume-Uni en Afrique", a déclaré M. Downer au terme de la cérémonie de remise de ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, soulignant que le Gouvernement de son pays "est prêt à aller de l'avant dans le renforcement de sa coopération avec l'Algérie dans tous les domaines".

Les relations entre l'Algérie et le Royaume-Uni sont "solides et reposent sur le partenariat et le respect mutuel", a-t-il ajouté, soulignant que les deux pays étaient "liés par des relations étroites dans les domaines du commerce, de la défense, de la culture et de l'éducation".

Il a, par là même, souligné que son pays avait pris conscience de "l'intérêt porté par les Algériens à l'utilisation de la langue anglaise dans l'enseignement".

A cette occasion, l'ambassadeur britannique a affiché la volonté de son pays de "développer son partenariat avec l'Algérie dans la lutte contre le changement climatique et pour relever les défis de la transformation dans le secteur énergétique" et de "renforcer davantage la dynamique de l'industrie et des services pour soutenir la croissance dans les deux pays".

"Ensemble, nous pouvons faire plus pour relever les différents défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui", a ajouté l'ambassadeur.

Il a également mis en exergue "la coopération entre les deux pays au Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment suite à l'accession de l'Algérie à la présidence de cet organe", appelant de ses vœux le renforcement de cette coopération entre les deux parties.

Le diplomate britannique a, par ailleurs, souhaité pouvoir, à travers sa mission en Algérie, "découvrir ce pays unique par son histoire antique et la vitalité de sa jeunesse, en visitant un maximum de wilayas pour connaître la géographie, la culture et la gastronomie algériennes".